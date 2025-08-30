Giresun'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Giresun'un Yağlıdere, Espiye ve Eynesil ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yağlıdere Kaymakamlığı önündeki törende, Vali Yardımcısı Şahin Bayhan ve Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından sona erdi.

Espiye

Espiye ilçesindeki tören ise Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Erol Karadere'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün önem ve anlamını içeren konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Kaymakam Ahmet Kavanoz ve beraberindekiler daha sonra şehit İsmail Ünal'ın mezarını ziyaret etti.

Eynesil

30 Ağustos Zafer Bayramı Eynesil ilçesinde kutlandı.

Kaymakam Erkut Pamuk ve Belediye Başkanı Barış Güdük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehit Şahin Abanoz Parkı'ndaki tören, öğrencilerin şiir okumasıyla tamamlandı.