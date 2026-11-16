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Giresun Güce'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Giresun Güce'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
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Giresun'un Güce ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Gökhan K. idaresindeki 34 H1995 plakalı otomobil Giyimli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Hilal K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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