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Giresun Görele'de öğrenciler, Atatürk'ü Anma Günü için 09.05 koreografisi oluşturdu

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Giresun'un Görele ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde yuvarlak saat figürü oluşturdu. Öğrenciler, saatin içinde bedenleriyle 09.05'i gösterirken alt kısımda sonsuzluk koreografisi sergiledi.

Giresun'un Görele ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrenciler "09.05" koreografisi oluşturdu.

Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde yuvarlak saat figürü oluşturdu.

Öğrenciler, oluşturdukları saatin içinde bedenleriyle "09.05"i gösterirken, alt kısmında ise "sonsuzluk" koreografisi sergiledi.

Kaynak: AA
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