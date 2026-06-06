Giresun'un 'yeşil lezzetleri' gastronomi festivalinde tanıtıldı

Giresun'da karalahana, sakarca, diken ucu kavurması ve galdirik gibi yöreye özgü yemeklerin tanıtıldığı gastronomi festivali düzenlendi.

Valilik ve belediye ile Giresun Turizm Tanıtma Platformu işbirliğinde Atatürk Meydanı'nda organize edilen "Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali"nde katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

Festivalde, sakarca, diken ucu kavurması, galdirik ve karalahana gibi ot yemeklerinin yanı sıra Piraziz köftesi, Karabulduk dana kavurma, kuru fasulye, Giresun yağlısı, fındık ve üzüm pekmezinden yapılan tatlı ve içecekler de tanıtıldı.

Şeflerin yemek gösterileri ile yöresel yemek pişirme yarışmalarının yapıldığı festival kapsamında, söyleşiler düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, gazetecilere, Giresun'un doğal otlar kullanılarak yapılan çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Giresun'un, Piraziz köftesi ve Karabulduk dana kavurma gibi keşfedilmeyi bekleyen lezzetlere sahip olduğunun altını çizen Koç, festival sayesinde bu lezzetleri ön plana çıkarmak istediklerini ifade etti.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Koç, herkesi yöresel lezzetleri tatmak için Giresun'a beklediklerini kaydetti.

Halk oyunları gösterilerinin de sergilendiği festivale, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.