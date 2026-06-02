Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Görele ilçesinde yol betonlama çalışması yapıldı.

İl Özel İdaresince temin edilen araç ve köy sakinleri ile hayırseverlerin katkılarıyla alınan malzemelerle Tekgöz köyü yolunun 2 kilometrelik bölümü beton döküldü.

Köy muhtarı Ali Durali, beton dökümünden düzeltilmesine kadar tüm aşamalarda köylülerin gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Devlet-vatandaş işbirliğiyle önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Durali, projeye destek veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Görele Kaymakamı İbrahim Civelek ve İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Karadirek ve köy halkına teşekkür etti.

Eynesil'de Sanayi Sitesi Projesi çalışmaları sürüyor

Eynesil ilçesinde Sanayi Sitesi Projesinde altyapı ve arazi düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Eynesil Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hakkı Çalışkan, gazetecilere, projenin ilk etabında 32 iş yerinin inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

İş yerlerinin 120 metrekare zemin alanı ve 60 metrekare asma kattan oluşacağını belirten Çalışkan, toplam kullanım alanının ise 180 metrekare olacağını kaydetti.

Yağlıdere'de yıl sonu sergisi düzenlendi

Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi organize edildi.

Merkez Müdürü Zeynep Yavuz, İlçe Spor Salonunda düzenlenen serginin açılış töreninde, halk eğitimi merkezlerinin üretmenin mutluluğunun da yaşandığı yerler olduğunu söyledi.

Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Yavuz, sergide emeği geçen usta öğrenci ve kursiyerlere teşekkür etti.

Törene, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.