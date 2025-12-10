Güce'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Giresun'un Güce ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Osman Ağa Meydanı'nda Türk Kızılay Giresun Şubesi, Güce Çok Programlı Anadolu Lisesi Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü işbirliğinde organize edilen kampanyaya İlçe Kaymakamı Ali Can Uludağ da destek verdi.

Uludağ, hastaların mağdur olmaması için kan bağışının artmasının önemli olduğunu belirtti.

Herkesi kan bağışında bulunmaya davet eden Uludağ, verilecek her kanın hayat kurtarabileceğini vurguladı.

Türk Kızılay Giresun Şubesi'nde görevli Dr. Ömür Algül ise kan bağışı yaparak şifa bekleyen hastalara umut olan vatandaşlara teşekkür etti.