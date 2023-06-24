Giresun'da heyelan altında kalan kişi için arama çalışmaları sürüyor

Giresun'un Duroğlu beldesinde ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerince sürdürülüyor.

Giresun'un Duroğlu beldesinde ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından dün başlatılan arama çalışmaları, Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerince sürdürülüyor.

Ekipler, heyelanın yaşandığı bölgenin yanı sıra Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yapıyor. DSİ ekipleri de derede iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Giresun Belediyesi ve Duroğlu Belediyesi ekiplerince de belde merkezinde biriken taş ve toprağın temizlenmesi için çalışma gerçekleştiriliyor.