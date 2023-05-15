Giresun'da AK Parti 2, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkardı

GİRESUN'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 2, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkardı.

GİRESUN'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 2, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkardı.

349 bin 475 seçmene sahip Giresun'da, bin 345 sandıkta oy kullanıldı. İl seçim kurulundan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre kullanılan oyların 309 bin 759'u geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 133 bin 316, CHP 63 bin 871, MHP 48 bin 244, İYİ Parti 39 bin 330 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Nazım Elmas (66) ile Ali Temür (59), CHP'den Elvan Işık Gezmiş (49), MHP'den ise Ertuğrul Gazi Konal (36) milletvekili olarak seçildi.

6 Şubat 1987'de Almanya'nın Stuttgart kentinde doğdu. 1989 yılında ailesiyle Türkiye'ye kesin dönüş yapan Konal, ilk ve orta öğrenimini Giresun'da tamamladıktan sonra sırasıyla KTÜ Harita Kadastro Teknikerliği, ODÜ İnşaat Teknolojileri ve Anadolu Üniversitesi İşletme İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Giresun ve Ankara'da şubeleri bulunan şehir planlama ve mühendislik hizmetleri veren bir firmanın ortağı olan Konal, evli ve 2 çocuk babasıdır.