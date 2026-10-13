Haberler

Giresun Bulancak'ta kaybolan 75 yaşındaki kadın, ekiplerin aramasıyla sağ bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Bulancak'ta kaybolan 75 yaşındaki kadın, ekiplerin aramasıyla sağ bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün kaybolan 75 yaşındaki kadın, AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekiplerinin araması sonucu evinin birkaç kilometre uzağındaki dere yatağında sağ bulundu. İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kadın, daha sonra ailesine teslim edildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün kaybolan 75 yaşındaki H.C, evinin birkaç kilometre uzağında sağ bulundu.

İlçeye bağlı Şemsettin Mahallesi'nde yaşayan H.C'nin evine dönmemesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekipleri arama çalışması yürüttü.

Çalışmalar sonucunda H.C, evinin birkaç kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.C, daha sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem

Cenk Eren’den iki ünlü isme sitem! Biri selam vermedi, diğeri...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseldi
Netanyahu'yu sarsan seçim anketi! Rakibi 10 puan öne geçti

Geliyor, gelmekte olan!
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
Beyoğlu'nda park yüzünden çıkan kavga kamerada: 'Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz'

'Birbirimizi mi öldürelim' dedi, aldığı cevap kan dondurdu
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü spiker hakkında soruşturma başlatıldı!

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak