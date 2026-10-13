Giresun Bulancak'ta kaybolan 75 yaşındaki kadın, ekiplerin aramasıyla sağ bulundu

Giresun Bulancak'ta kaybolan 75 yaşındaki kadın, ekiplerin aramasıyla sağ bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Bulancak ilçesinde dün kaybolan 75 yaşındaki kadın, AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekiplerinin araması sonucu evinin birkaç kilometre uzağındaki dere yatağında sağ bulundu. İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kadın, daha sonra ailesine teslim edildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde dün kaybolan 75 yaşındaki H.C, evinin birkaç kilometre uzağında sağ bulundu.
İlçeye bağlı Şemsettin Mahallesi'nde yaşayan H.C'nin evine dönmemesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekipleri arama çalışması yürüttü.
Çalışmalar sonucunda H.C, evinin birkaç kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu.
112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.C, daha sonra ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA