Giresun Belediye Başkanlığını CHP adayı Fuat Köse kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fuat Köse 31 bin 600, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu 22 bin 36 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 90,23)

Köse'nin öz geçmişi

Giresun'da 1973 yılında doğan Fuat Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun oldu. 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Giresun Belediyesi Meclisi üyeliğine seçilen Köse, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Giresun Sanayispor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.