GİBTÜ Öğrencileri Osmanlı Mutfağını Modern Tekniklerle Yeniden Yorumluyor

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Osmanlı mutfağında yer alan lezzetleri özünü koruyarak günümüz teknikleriyle yeniden yorumluyor.

Bölümün atölyesinde bir araya gelen yaklaşık 20 öğrenci, öğretim üyelerinin danışmanlığında Osmanlı mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ciğer çorbası, soğan böreği, baş pilavı ve şerbet gibi birçok lezzeti usulüne uygun şekilde hazırlayarak modern hale getiriyor.

GİBTÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erol Taşkın, AA muhabirine, Osmanlı mutfağının nadide yemeklerini öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak yaptıklarını söyledi.

Yemek tariflerini "Ağdiye Risalesi" ve "Melceü't-Tabbahin" adlı Osmanlı dönemi yemek kitaplarından aldıklarını belirten Taşkın, amaçlarının öğrencilere bu kültürü öğretmek ve onların hem yurt içinde hem de yurt dışında geleneksel mutfağı tanıtmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Ürün seçiminde doğallığa ve yerliliğe önem verdiklerini vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Bu durum hem lezzeti artırıyor hem de ecdadımızın bizlere miras bıraktığı tatları yakalamamıza yardımcı oluyor. Ürünlerimizi servis ederken doğal ve yerli olmalarına dikkat ediyoruz. Bu sayede hem sağlık açısından fayda sağlıyoruz hem de çevremize ve Türk mutfağına katkıda bulunmuş oluyoruz."

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nurhilal Şimşek ise ata yemeklerine sahip çıkmanın kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, "Amacımız, ders kapsamında Osmanlı yemeklerini tanımak ve Osmanlı kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak." dedi.