Gerçek kışa hazır olun! Tarih, internete düşen radar görüntüsüyle tam olarak netleşti

Ocak ayıyla birlikte yurt genelinde ciddi anlamda bir sıcaklık düşüşü yaşanırken, meteorolojik kaynaklardan Türkiye için kritik bir uyarı geldi. Radar görüntüsü paylaşan uzmanlar, "Sibirya geliyor. Stratosferik darbe tamamlanıyor. Ocak sonu, Şubat ve Mart ayları gerçek kışı yaşayacağız. Zonal rüzgârlar artık batıdan yani Atlas Okyanusundan değil, Doğu'dan yani Sibirya'dan esecek" yorumlarında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ŞEKLİNDE OLACAK

Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

"OCAK SONU, ŞUBAT VE MART AYLARI GERÇEK KIŞI YAŞAYACAĞIZ"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni uyarılarda bulundu. Sibirya soğuklarının gelmek üzere olduğunu belirten Ökten, "Ocak sonu, Şubat ve Mart ayları gerçek kışı yaşayacağız" dedi.

"ZONAL RÜZGARLAR DOĞU'DAN YANİ SİBİRYA'DAN ESECEK"

Ökten, radar görüntüsünü de paylaşarak, şu ifadeleri kullandı; "Sibirya geliyor. Stratosferik darbe tamamlanıyor. Ocak sonu, Şubat ve Mart ayları gerçek kışı yaşayacağız. Zonal rüzgârlar artık batıdan yani Atlas Okyanusundan değil, Doğu'dan yani Sibirya'dan esecek..."

OCAK AYIYLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR İYİCE DÜŞTÜ

Ocak ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, bazı bölgelerde ise yerleşim birimi ve köy yolları ulaşıma kapandı.

İKİ İLDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime pazartesi günü ara verildi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 56 yerleşim birimi yolu, ulaşıma kapandı.

ANTALYA'DA KUVVETLİ FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ

Öte yandan; Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod uyarısında bulunduğu 11 ilden Antalya, salı gecesinden bu yana yağmur ve fırtınanın etkisi altında. Son 24 saatte yoğun yağış ve fırtına nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde yaşam olumsuz etkilendi. Meteoroloji'nin verilerine göre son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 145, Manavgat'ta 114,2, Kaş'ta 113, Elmalı'da 110, Döşemealtı'nda 106, Aksu'da 91, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü. Son 24 saatte fırtınanın hızı ise Kemer'de 122, Konyaaltı'nda 100, Finike'de 88, kent merkezinde 82 kilometreye ulaştı. Diğer yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın batı ilçeleri için 'turuncu kod'lu yeni bir uyarı paylaştı. Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya çevrelerinde halen devam eden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltacağı, ancak Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli 21 ila 50 kilogram arasında, Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli 40 ila 75 kilogram olarak cuma günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ÇOK SAYIDA İŞ YERİNİN CAMI KIRILDI

Lara Kundu bölgesinde fırtına nedeniyle çok sayıda iş yerinin camı kırıldı. Yoğun sağanak nedeniyle araçlar yollarda kalırken, şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde ise su baskınları yaşandı. Şirinyalı Mahallesi'nde su baskını nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bir okul servisindeki öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından su olmayan bölgeye kucakta taşındı.