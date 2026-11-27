(ANKARA) - Genel Sağlık-İş, İstanbul'un Pendik ilçesi ve Kahramanmaraş'taki atamalar başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki diş hekimi ve eczacı atamalarına ilişkin iddialar hakkında idari inceleme ve soruşturma başlatılmasını istedi. Sendika, atama ölçütlerinin açıklanmasını ve siyasi ilişkilerin sürece etkisi olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Genel Sağlık-İş, diş hekimi ve eczacı atamalarına ilişkin yazılı açıklamasında, Pendik'te bir ağız ve diş sağlığı merkezine yapılan atamada, kadronun "İş Yeri" adı altında açıldığını ve ilgili alanda herhangi bir isim belirtilmediğini ileri sürdü. Sendika, atamanın hangi ölçütlere göre yapıldığının ve kişiye özel kadro açılıp açılmadığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Sendika, bir AK Parti milletvekilinin yeğeni olduğu öne sürülen kişinin, Kahramanmaraş Diş Hekimleri Odası Başkanı'nın TBMM'ye yaptığı ziyarete katıldığını ve ziyaretin ardından Kahramanmaraş'a atandığını iddia etti. Açıklamada, "Bu tablonun tesadüf olarak geçiştirilmesi mümkün değildir" denildi.

"SİYASİ VE KİŞİSEL İLİŞKİLERİN ATAMA SÜREÇLERİNE ETKİSİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR"

Genel Sağlık-İş, Pendik ve Kahramanmaraş'taki atamalar başta olmak üzere, iddialara konu olan tüm diş hekimi ve eczacı atamaları hakkında derhal idari inceleme ve soruşturma başlatılmasını istedi. Atamaların hangi ihtiyaç ve gerekçelere dayandığının açıklanmasını talep eden sendika, hukuka ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu tespit edilen atamaların iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Sendikanın açıklamasında, "Bu taleplerimizin karşılık bulmaması halinde Genel Sağlık-İş olarak gerekli hukuki başvuruları yapacağımızı, söz konusu atamaların iptali için yasal tüm yolları kullanacağımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA