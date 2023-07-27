Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur: "Kardiyovasküler Cerrahide de Ameliyatlar Yapılamıyor.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, malzeme yokluğu nedeniyle son zamanlarda kardiyovasküler cerrahi alanında da ameliyatların yapılamadığına dikkat çekerek “Bu malzeme yokluğu, alınamaması bizim aklımıza da şu soruyu getiriyor; bu vatandaş bu sağlık sorununu giderebilmek adına özel hastanelere mi yönlendirilmeye çalışılıyor? Bugün bir kardiyovasküler cerrahide yapılacak anjiyoda balon yok, stent yok deniyor. Aort replasmanı tedavisini yapamadığını haykırıyor bugün bir cerrahımız. Aort replasmanı için SUT’un verdiği fiyat yeni güncellemeden önce 49 liraydı ama malzeme satan firmanın satabildiği fiyat 110 lira. 49 lira olunca hastanede bu malzeme bulunamıyor ve aort replasmanı gibi hayati önem taşıyan bir operasyon maalesef yapılamıyor. Özel hastaneye gidebilen gidiyor ama parası olmayan hayatını kaybedecek. Bunun sorumluluğunu nasıl üstlenecek insanlar anlamakta çok zorluk çekiyoruz maalesef” dedi.

Haber : MERVE GÜVEN Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, malzeme yokluğu nedeniyle son zamanlarda kardiyovasküler cerrahi alanında da ameliyatların yapılamadığına dikkat çekerek "Bu malzeme yokluğu, alınamaması bizim aklımıza da şu soruyu getiriyor; bu vatandaş bu sağlık sorununu giderebilmek adına özel hastanelere mi yönlendirilmeye çalışılıyor? Bugün bir kardiyovasküler cerrahide yapılacak anjiyoda balon yok, stent yok deniyor. Aort replasmanı tedavisini yapamadığını haykırıyor bugün bir cerrahımız. Aort replasmanı için SUT'un verdiği fiyat yeni güncellemeden önce 49 liraydı ama malzeme satan firmanın satabildiği fiyat 110 lira. 49 lira olunca hastanede bu malzeme bulunamıyor ve aort replasmanı gibi hayati önem taşıyan bir operasyon maalesef yapılamıyor. Özel hastaneye gidebilen gidiyor ama parası olmayan hayatını kaybedecek. Bunun sorumluluğunu nasıl üstlenecek insanlar anlamakta çok zorluk çekiyoruz maalesef" dedi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, kardiyovasküler hastalıkları (kalp veya kan damarlarını içeren hastalık sınıfı) ameliyatlarının malzeme yokluğundan yapılamaması nedeniyle birçok hastanın tedavisinin aksaması ve hayatlarının riske girmesiyle ilgili ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Uğur, şunları dile getirdi:

"ÜLKEDE UZUN SÜREDİR ORTOPEDİ, BEYİN CERRAHİSİ AMELİYATLARININ YANI SIRA ARTIK KARDİYOVASKÜLER AMELİYATLARI DA YAPILAMIYOR"

" Türkiye'de uzunca bir süredir yapılamayan ortopedi, beyin cerrahisi ameliyatlarının olduğunu defalarca dile getirdik. Bu süreçte bir de kardiyovasküler cerrahi alanında yapılamayan ameliyatların arttığı bilgisi tarafımıza ulaştı. Ortopedi ve beyin cerrahisinde yapılamayan ameliyatlar kardiyovasküler cerrahide aynı nedenlerle yapılamıyor. Sağlıkta Uygulama Tebliği'nin (SUT) verdiği rakamlar üzerinden alınamayan malzemeler, malzeme satan şirketlerin fiyatlardan dolayı satamadığı malzemeler var Sağlık Bakanlığı'nda kurumlara. Bu malzemelerin yokluğu nasıl yansıyor bizlere? Vatandaşların nitelikli sağlık hizmeti alamaması şeklinde yansıyor.

"MALZEME YOKLUĞU AKLIMIZA, VATANDAŞLAR TEDAVİ İÇİN ÖZEL HASTANELERE Mİ YÖNLENDİRİLİYOR SORUSUNU GETİRİYOR"

Mesela kardiyovasküler cerrahide toplumun yüzde 60'ının neredeyse ihtiyacı olan varis ameliyatları yapılamıyor. Bildiğimiz bir hastanede mart ayından beri varis ameliyatlarını yapmak için malzeme yok ve hastalar bekliyor. Hasta, dışarıdan alayım geleyim, doktorum sen bu ameliyatı bana yap, varisimi tedavi et diyor. Ama dışarıdan alması da yasak, bir devlet hastanesinde bu malzemeyi dışarıdan getirip doktora yaptırması da yasak. Hal böyle olunca hastalar beklemeye başlıyor veya özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Bu malzeme yokluğu, alınamaması bizim aklımıza da şu soruyu getiriyor; bu vatandaş bu sağlık sorununu giderebilmek adına özel hastanelere mi yönlendirilmeye çalışılıyor?

"BUGÜN BİR KARDİYOVASKÜLER CERRAHİDE YAPILACAK ANJİYODA BALON YOK, STENT YOK DENİYOR"

Türkiye'de ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikaları uygulanmadığı zaman hal böyle oluyor. En basit varis ameliyatından bile vatandaş mahrum kalmak zorunda kalıyor. Her gün sağlık hizmetleri daha kötüye gidiyor. Bugün bir kardiyovasküler cerrahide yapılacak anjiyoda balon yok, stent yok deniyor. Aort replasmanı tedavisini yapamadığın haykırıyor bugün bir cerrahımız. Aort replasmanı için SUT'un verdiği fiyat yeni güncellemeden önce 49 liraydı ama malzeme satan firmanın satabildiği fiyat 110 lira, aradaki fark nereden baksanız yüzde 300 fark var. 49 lira olunca hastanede bu malzeme bulunamıyor ve aort replasmanı gibi hayati önem taşıyan bir operasyon maalesef yapılamıyor. Bunun da artık son bulması şart.

"BİR KURUMDAKİ İDARECİ CERRAHLARI TOPLAYARAK STENT, BALON, ANJİYO, AORT REPLASMANI YAPMAYACAKSINIZ TALİMATI VERMİŞ"

Hiçbiri yapılamıyor, hatta bir kurumda idareci bu cerrahları toplamış ve kesinlikle bu ameliyatları yapmayacaksınız, stent, balon, anjiyo, aort replasmanı yapmayacaksınız… Elektif ameliyatlar zaten birçok uzmanlık alanında yapılamıyordu, acil ameliyatları yapabilecek malzeme temin etmeye çalışılıyordu kurumlarda şu anda bahsettiğim kurumlardan bir tanesinde de idareci demiş ki acil de dahil siz bu tedavileri uygulamayacaksınız. Hatta 112'lerle bile hasta getirmesinin önünü kesmişler çünkü acil ameliyat dahi yapılamayacak. Bu giderek de Türkiye'de bütün kurumlarda artacak gibi bir önlem alınmazsa maalesef.

"HASTALAR SAĞLIK HİZMETİNİ ALAMIYOR, KAPI KAPI GEZİP BU SAĞLIK HİZMETİNİ ALACAĞI HASTANE BULMAYA ÇALIŞIYOR"

Büyükşehirlerden de şehir hastanelerinden de aldığımız bilgiler var malzeme sıkıntısıyla ilgili. Sağlığı piyasalaştırırsan, özel sermayedarların elinden iş götürmeye çalışırsan sonuçta geldiğin nokta burası oluyor. Çok güzel binalarda sağlık hizmeti verildiği algısını yönetirsen toplumda… İçerisinde malzemesi olmayan, cihazı çalışmayan şehir hastaneleri var bugün. Cihazı çalışmayan şehir hastanesinde o cihazı o hastaneye getiren firmaya peşin, yüklü dünyanın parasını veriyorsunuz fakat cihazın başına bir iş geldiği zaman o firmanın satış sonrası hizmeti olmadığı için o cihazlar bozuk olarak bekliyor, o yüzden de hastalar sağlık hizmetini alamıyor, alamadığı gibi kapı kapı gezip bu sağlık hizmetini alacağı hastane bulmaya çalışıyor.

"ÖZEL HASTANEYE GİDEBİLEN GİDİYOR AMA PARASI OLMAYAN HAYATINI KAYBEDECEK"

İnsanların sağlık hizmeti alma yol ve yöntemi artık elinde yok parası olan da alamaz duruma geliyor. Özel hastaneye gidebilen gidiyor ama artarak giden bir kriz var şu an ülkemizde, bu krizle beraber parası olmayan hayatını kaybedecek. Bunun sorumluluğunu nasıl üstlenecek insanlar, bunu nasıl kabullenebiliyorlar anlamakta çok zorluk çekiyoruz maalesef."