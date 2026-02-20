Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Durmadan, yorulmadan depremzede ailelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün verdiğimiz sözleri yere düşürmemiş olmanın huzuruyla buradayız. Başımız dik, alnımız ak. Milletimize verdiğimiz sözü yerine getiren bir iktidarız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Bak, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, İl Başkanı Ömer İler ve partililerle bir araya geldi.

Bak, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının kalpleri birleştiren, sabrı büyüten ve merhameti çoğaltan mübarek bir zaman süreci olduğunu söyledi.

Ramazan ayı boyunca "Yeni Evim, İlk İftarım" çalışması kapsamında 6 Şubat 2023'teki depremden etkilenen 11 ilde vatandaşların iftar sofrasına konuk olacaklarını belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samimiyetle bizlere kapılarını açan ailelerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten AK Parti hem ramazan boyunca hem de tüm süreç içerisinde evlerdeki, sahadaki, sokaklardaki çalışmalarıyla milletimizin gönlüne girmeye, gönül sofralarında misafir olmaya devam ediyor. Ramazan ayında bütün teşkilatlarımızla vatandaşlarımızın evlerinde olacağız. Gönüllerini kazanmak için çalışacağız."

"Binlerce ailemizi yeni evlerine kavuşturduk"

Bakan Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarını hızla sarmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Çok daha güzel günleri hep birlikte karşılayacak, omuz omuza 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu ileriye taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın üstün gayretleriyle ve devletimizin tüm kademelerinin seferber olmasıyla şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada önemli bir yol kat ettik ve binlerce ailemizi yeni evlerine kavuşturduk. Bugüne kadar 455 bin 357 yapıyı tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 455 bini aşkın afet konutumuzun anahtarını hak sahibi ailelerimize teslim ettik. İlk günden itibaren devletimize inanan, güvenen ve samimiyetle destek olan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Bizim siyasetimiz, gönül siyasetidir"

"Asrın inşaatını ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ve Türk milleti gibi bir millet başarabilirdi." diyen Bak, bakanlar olarak da sık sık deprem bölgesine gelerek, yatırımları takip ederek bu sürece katkı sunduklarını söyledi."

Bak, "Bugün 'Yeni Evim, İlk İftarım' vesilesiyle teslim ettiğimiz konutlarda ailelerimizle buluşacağız. Samimiyetin ve muhabbetin sıcaklığını iliklerimize kadar hissedeceğiz. Bizim siyasetimiz, gönül siyasetidir. Aynı sofra etrafında muhabbetle bir araya gelme gayretidir. AK Parti hükümetleri olarak vatandaşlarımızın derdini çözmek en öncelikli gayelerimizden biridir. Sorunlara çözüm üretmek, hayatın her alanında aziz milletimizin yanında durmak boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Bakan Bak, Diyarbakır'ın, Türkiye ve dünya ölçeğinde çok müstesna bir konuma sahip, kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu bir kent olduğunu ifade etti.

Depremden etkilenen tüm illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da önemli yatırımlara imza attıklarını kaydeden Bak, şunları kaydetti:

"Diyarbakır genelinde ağır ve orta hasarlı 7 bin 653 binadan 6 bin 888'inin yıkımını gerçekleştirdik. Yerlerine çok daha güçlü, depreme dayanıklı, modern ve konforlu TOKİ konutları inşa ediyoruz. Asrın inşası kapsamında bugüne kadar ilçelerde 2 bin 861, merkezde 13 bin 190 olmak üzere toplam 16 bin 51 konut inşa edildi. Ayrıca geçimini ticaretle ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımızı da geri planda bırakmadık. 1274 ticarethane ve 578 ağılın yapımına devam ediyoruz. Bunların yanında 7 okul, 7 cami, 3 sosyal tesis ve 1 meydan parkını sizlerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oğlaklı, Çermik, Hazro, Çüngüş, Dicle, Hani, Kocaköy, Bismil, Lice, Ergani, Kulp, Silvan ve Çınar'da depremin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Diyarbakır'ın merkezinde ve kırsal bölgelerde 11 bin 435 konutumuzun kurasını çektik. 8 bin 945 konutumuzun dağıtımını gerçekleştirdik. 6 bin 419 ailemiz de hak sahibi olarak TOKİ konutlarına yerleşti. Diyarbakırlı hemşehrilerimize yeni yuvaları, hayırlı uğurlu olsun, aileleriyle birlikte güle güle oturmalarını diliyoruz."

Bak, "Durmadan, yorulmadan depremzede ailelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün verdiğimiz sözleri yere düşürmemiş olmanın huzuruyla buradayız. Başımız dik, alnımız ak. Milletimize verdiğimiz sözü yerine getiren bir iktidarız. Sayın Cumhurbaşkanımız da depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine gittiğinde de 'Bu konutları en kısa sürede tamamlayacağız ve buraları yeniden inşa edeceğiz.' diye söz verdi ve sözünü tuttu. Hatay'da, Osmaniye'de ve Adıyaman'daki bütün anahtar teslimi törenlerinde de gördük. Gerçekten yeni bir Hatay inşa edildi. Adıyaman'a bakıyorsunuz, ilçelere bakıyorsunuz, Malatya'nın ilçelere bakıyorsunuz. Her yerde bir inşa faaliyeti devam ediyor. Birileri gibi deprem turisti değiliz, sözümüzü yerine getirdik." diye konuştu.

Spor yatırımlarına da değinen Bak, 3 bin kişilik öğrenci yurdunu Diyarbakır'a kazandıracaklarını belirtti.

Diyarbakır stadyumunun çim sahasını yenilediklerini anlatan Bak, stadın Türkiye'nin en modern hibrit çim sahasına sahip olduğunu vurguladı.

Sporda atılım gösteren bir Diyarbakır olduğunu dile getiren Bak, Diyarbakır'ın gençleri için bu eserleri kente kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Bak, şöyle dedi:

"Lisanslı sporcu sayısındaki artış ortada. 2002 yılında 3 bin 370 lisanslı sporcu varken, bugün 362 bin sayısına ulaşılmış. Kulüp sayısı 44'ten 311'e çıkmış, 6 kat artmış. 151 bin 555 vatandaşımıza yüzme öğretilmiş. 16 bin 929 öğrencimizin tarama ve test ölçümleri yapılmış. Diyarbakır'da yeni şampiyonların, yeni sporcuların çıkması için çaba gösteriyoruz. Yatak kapasitemizi 2 bin 266'dan 8 bin 850'ye, 3 bini de ilave edersek bu rakamda yaklaşık 12 bine ulaşacak. Dolayısıyla Dicle'nin, Fırat'ın evlatları bu ülkenin umudu ve istikbalidir. 'Terörsüz Türkiye' süreci içerisinde de bütün Türkiye'yi kucaklıyoruz. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı İler ise bu mübarek günlerde sadece program yapmak için değil, esnafın halini sormak, hanelere misafir olmak, büyüklerin duasını olmak, gençlerin heyecanına ortak olmak için sahada olduklarını söyledi.

İler, "Bizim siyaset anlayışımız milletle yan yana, omuz omuza yürümektir. Diyarbakır, kadim geçmişiyle, güçlü insanıyla, gençliğiyle umut dolu bir şehirdir. Bu şehirde atılan her adımın, kurulan her gönül köprüsünün kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bizler birlik ve kardeşlik hukukunu güçlendirdikçe, dayanışmayı büyüttükçe daha güçlü bir Diyarbakır inşa edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak daha sonra merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı mevkisindeki TOKİ konutlarına yerleşen depremzede ailelerle "Yeni evim ilk iftarım" programı kapsamında iftar yaptı.

Bakan Bak'a ziyaretlerinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyeleri Mehmet Umut Tuncer, Umut Arman Sonay ve Cansın Yılmaz Yaşar eşlik etti.