Genç Türkiye Forumu Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, 'Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı' temalı forumda gençlerle bir araya geldi. Gençlerin terörle mücadele konusundaki görüşleri ve önerileri tartışıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Çelik ve Erdoğan, bir otelde 'Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı' temasıyla düzenlenen programa katıldı. Programda, gençlerin teröre karşı bilinçlendirilmesi ve bu sürece dair katkılarının artırılması amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Gençler, gün boyu oluşturulan masalarda hazırladıkları çalışmaları sunarak sorular yöneltti. Programda, Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, gençler ve davetliler yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ve moderatörlüğünü Dilara Sayan'ın yaptığı genel müzakere oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, TGSP'nin çeşitli başlıklarda masalar oluşturarak detaylı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Çelik, gençlerin hazırladığı kapsamlı soruların titiz çalışmaların ürünü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan tablo, genç arkadaşlarımızın Türkiye'nin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi meselelerine hakimiyetlerini gösteriyor. Sorular hem çok kapsamlı hem de incelikliydi. Her bir konuyu farklı açılardan değerlendirdikleri, 360 derece bir bakış açısı ortaya koydukları görülüyor. Bu çalışmalar bizim için de yol gösterici olacak; siyaset alanındaki yol haritalarımızı güncellememizde önemli katkılar sunacak. Buradaki misafirperverlik, organizasyonun başarısı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin katılımı büyük bir zenginlik oluşturdu. Benim için de son derece verimli bir deneyim oldu" dedi.

'BU SÜRECIN ÖZNESI GENÇLERDIR'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da gençlerin foruma gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti. Gençlerin uzmanlar eşliğinde konulara dair bilgi edinerek daha güçlü kanaatlere ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "Bugünkü misafirimiz Ömer Çelik oldu. Gençler, Terörsüz Türkiye sürecini uzmanlarla birlikte ele aldıklarında daha doğru bilgilerle donanıyor ve yeni çözüm önerileri üretebiliyor. Bu kadar önemli bir konunun Şanlıurfa'da, bölgedeki gençlerle ve üniversite öğrencileriyle birlikte çalışılmış olması çok değerlidir. Üniversitelerinizde ve kendi aranızda bu süreci konuşmaya devam edin. Çünkü bu sizin konunuz; objesi değil, öznesi olduğunuz bir mesele. Burada elde edilen sonuçları bizler de ilgili bakanlıklar ve kurumlarla paylaşacağız" diye konuştu.

