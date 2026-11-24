Kültür ve Turizm Bakanlığı, güncel sanat üretimini teşvik etmek ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla "Genç Sanat: 12. Güncel Sanat Proje Yarışması"nın ödül törenini Ankara'da düzenledi.

Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'nda yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ödül töreninde yaptığı konuşmada, sanatın bir toplumun kendini ifade etme biçimi, dönemin ruhunu anlama ve geleceğe iz bırakma çabası olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak gençlerin güncel sanattaki yenilikçi seslerini duyurmayı ve yeni işler üretme cesaretlerini desteklemeyi amaçlayan yarışmalara önem verdiklerini belirten Belviranlı, güncel sanat yaklaşımlarını merkezine alan bu etkinliğin genç sanatçılar için yalnızca bir ödül töreni değil, aynı zamanda güçlü bir teşvik ve temsil alanı sunduğunu ifade etti.

Belviranlı, yarışmanın 2015'ten itibaren gelenekselleşerek yoluna devam ettiğini dile getirerek, "Sergimiz, ülkemizde dönüşen güncel sanat uygulamalarına dair yaşayan bir bellek oluşturmuştur. Her bir eser gençlerimizin dünyaya bakışını, sorgulayıcı zihinlerini ve genç enerjilerini yansıtmaktadır. Amacımız bugünün sanat pratiklerinin izleyiciye doğrudan ulaşmasını sağlayarak sanatçılarımızın görünürlüğünü artırmak ve genç yetenekler arasındaki etkileşimi ve dayanışmayı güçlendirmektir." diye konuştu.

Serginin küratörü Tansel Türkoğlu da yarışmanın bu yıl 12'ncisini düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından, sanatçılara ödülleri takdim edildi.

Sergi, 10 Ocak 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA