Genç İHH'dan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin açıklama Açıklaması

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının gençlik kuruluşu Genç İhh, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin ailelere, devlet kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik "çağrı metni" yayımladı.

İhh İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, Genç İHH'nin "Şiddetin Normalleşmesine, Zararlı Akımlara ve Dijital Çeteleşmeye Karşı Aile, Devlet ve STK'lara Çağrı" başlığıyla "çağrı metni" yayımladığı bildirildi.

Açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim yuvalarımızda yankılanan silah sesleri, yalnızca o okulların koridorlarını değil, tüm toplumun vicdanını ve kalbini vurmuştur. Hayatının baharındaki evlatlarımızı ve onlara rehberlik eden kıymetli eğitimcilerimizi kaybetmenin derin hüznü içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerin aidiyet, kimlik ve anlaşılma ihtiyacı içinde olduğu belirtilen açıklamada, "Kendini gerçek hayatta ifade edemeyen, dinlenmediğini hisseden bir çocuk, varoluşunu ne yazık ki yıkıcı eylemlerle ispatlamaya çalışmaktadır. Bugün silahın bir güç sembolü olarak görülmesinin temelinde yatan en büyük problem, zayıflıklarını ve korkularını şiddetle örtbas etme çabasıdır. Şiddetin popüler kültür eliyle 'cool' bir davranış gibi sunulması, merhametin zayıflık, acımasızlığın ise itibar olarak pazarlandığı bir algı yanılsaması oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Denetimsiz çevrimiçi oyun platformlarının, anlık mesajlaşma ve sesli sohbet uygulamalarının mahallelerin "yeni ve tehlikeli arka sokakları" haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gençlerimizin vakitlerinin neredeyse tamamını geçirdiği bu platformlarda ne yazık ki 'dijital çeteleşme', zorbalık, silahlanma özentiliği ve sapkın ideolojiler kol gezmektedir. Çocuklarımız bu dijital hücrelerde şiddet eylemleri için cesaretlendirilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında giderek artan okul saldırıları, küresel bir krizin yerel yansımalarıdır. Ancak ülkemiz özelinde akşam saatlerinde televizyon ekranlarını ve dijital yayın platformlarını esir alan mafya, çete, silah odaklı diziler, bu yangına benzin dökmektedir. Silah tutmanın bir racon, adam vurmanın bir kahramanlık gibi işlendiği medya içerikleri, çocuklarımızın zihinlerini zehirlemektedir. Reyting uğruna nesillerimiz feda edilemez."

Açıklamada, ailelerin çocuklarının sadece fiziksel değil, dijital dünyadaki adımlarını da takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Sosyal platformlardaki risklere dikkat çekilen açıklamada, "Çocuğunuzdaki ani içe kapanmaları, şiddet eğilimlerini, dilindeki çete/silah jargonunu fark edin. Güvenli internet kullanımını evinizin değişmez bir kuralı yapın. Evlatlarınızın emin ortamlarda sosyalleşmelerini sağlayın. Onları yargılamadan dinleyin çünkü sizin dinlemediğiniz çocuğu, dijital sokaklardaki karanlık yapılar dinler ve yönlendirir." çağrısı yapıldı.

Açıklamada, devlet kurumlarından, internet ortamındaki suç yapılanmalarına, dijital çeteleşmelere karşı siber güvenlik önlemleri ve "güvenli internet" politikalarının en sert şekilde revize edilmesi, bireysel silahlanmanın ve silaha erişimin kolay olmasının önüne geçecek hukuki düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi, medyadaki şiddet içeriklerine karşı RTÜK ve ilgili kurumların "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket etmeleri istendi.

Sivil toplum kuruluşlarına da çağrı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizi anlama çağrılarına kulak vermeliyiz. Onlara, kendilerini değerli hissedecekleri, enerjilerini iyiliğe, spora, bilime ve sanata teşvik edebilecekleri alternatif ve güvenli gerçek alanlar inşa etmeliyiz. Bizler yıkıcı değil, yapıcı bir inşa sürecinin tarafıyız. Gelin, gençlerimizi dijital uçurumlardan çekip alalım, silahın ve şiddetin sahte gücüne karşı, sevginin, şefkatin ve erdemin gerçek gücünü kuşanmalarına omuz verelim. Bu omuz veriş, sadece fiziksel bir destek değil, zihniyetimizde köklü bir devrimle mümkün olacaktır. Gençliği sürekli terbiye edilmesi gereken bir sorun olarak değil, her şeyden önce anlaşılmayı ve fark edilmeyi bekleyen bir insan olarak görmek zorundayız. Çünkü ancak anlaşıldığını hisseden bir genç, kendini şiddetle değil, merhamet ve değerle ifade etme yolunu seçecektir.

Bizler, bir insanı yaşatmanın tüm insanlığı yaşatmak olduğuna inanan, her gencin fıtrat üzere tertemiz doğduğunu bilen bir medeniyetin varisleriyiz. Rabbimizin bizlere birer emaneti olan evlatlarımızı, nefretin, şiddetin ve karanlık dehlizlerin insafına terk etmemek en büyük kulluk vazifelerimizden biridir. Gayretimiz, gençlerimizin kalplerine merhameti, zihinlerine adaleti, ruhlarına ise eşref-i mahlükat olmanın vakarını nakşetmek içindir. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."