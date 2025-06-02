Gemlik'te Kireç Dökme İddiası: Adli ve İdari İşlem Başlatıldı

Gemlik'te Kireç Dökme İddiası: Adli ve İdari İşlem Başlatıldı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Marmara Denizi'ne kireç döktüğü öne sürülen Y.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Olay, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından ortaya çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Marmara Denizi'ne kireç döktüğü öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Karacaali açıklarında bir balıkçı teknesinden denize kireç döküldüğüne dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Görüntüleri inceleyen Sahil Güvenlik Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, videodaki kişinin Y.G. (50) olduğunu belirledi.

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Y.G. hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan idari işlem başlattı.

Y.G. hakkında "çevreyi kasten kirletme" suçundan da adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırlarının üzerine kireç döküldüğü iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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