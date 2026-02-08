Haberler

Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gemlik Körfezi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi sudan çıkardı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Gemlik Körfezi açıklarında saat 14.30 sıralarında limana gelen bir geminin mürettebatı deniz yüzeyindeki hareketsiz kişiyi görüp, ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'nin sudan çıkardığı 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

