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Pakistan'da okulun çatısı çöktü! 28'i çocuk 29 kişi hayatını kaybetti

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Pakistan'da okulun çatısı çöktü! 28'i çocuk 29 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Peşaver kentinde Al Khair adlı özel okulun çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 28 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Başbakan Şahbaz Şerif, arama-kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Çatının neden çöktüğüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pakistan'da bir okulun çatısının çökmesi 28'i çocuk, 1'i öğretmen olmak üzere toplam 29 kişi hayatını kaybederken, 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentinde bir okulun çatısı çöktü. Lady Reading Hastanesi (LRH), 28 çocuk ve 1 öğretmenin cansız bedeninin hastaneye getirildiğini açıkladı. Peşaver Emniyet Müdürü Miyan Said ise olayda 40'tan fazla kişinin yaralandığını aktardı.

ÖĞRENCİLER ENKAZ ALTINDA KALDI

Peşaver Bölge Valisi Afak Vezir, Al Khair adlı özel okulun çatısının çöktüğünü ve öğrencilerin enkaz altında kaldığını belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

BAŞBAKANDAN ACİL TALİMAT

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Peşaver'deki okulda meydana gelen felakette yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirdi. Hayatını kaybeden çocuklar ve diğer kurbanlar için taziyelerini sunan Başbakan Şerif, yaralılara acil şifalar diledi ve yetkililere gerekli tüm tıbbi yardımın sağlanması talimatını verdi. Başbakan Şerif ayrıca olay yerindeki arama, kurtarma ve yardım çalışmalarının hızlandırılmasını emretti.

Çatının neden çöktüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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