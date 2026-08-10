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Gelibolu'da Zafer Bayramı Okçuluk Heyecanı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Açık Hava İl Şampiyonası'nda okçular madalya için yarıştı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Açık Hava İl Şampiyonası'nda okçular madalya için yarıştı.

İki gün boyunca Gelibolu'daki okçuluk tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonaya Çanakkale, Çan ve Gelibolu takımları katıldı.

11 yaş altı klasik yay, 13 yaş altı klasik ve makaralı yay ile 15 yaş altı klasik yay kategorilerinde kız ve erkek sporcular mücadele etti.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA
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