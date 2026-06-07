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Gelibolu'da anaokulu öğrencilerinin çadır kampı etkinliği

Gelibolu'da anaokulu öğrencilerinin çadır kampı etkinliği
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde TOBB Gelibolu Piri Reis Anaokulu tarafından düzenlenen 2. Çadır Kampı, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Müzik dinletisi, ritim grubu gösterileri, geleneksel çocuk oyunları ve film gösterimiyle renklenen etkinlikte katılımcılara sucuk ekmek, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Okul Müdürü Leyla Sümbül Gökdemir, kampı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde TOBB Gelibolu Piri Reis Anaokulu tarafından düzenlenen "2. Çadır Kampı", okul bahçesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla yapılan etkinlikte sürprizler, ikramlar ve müzikli gösteriler geceye renk kattı.

Okul Müdürü Leyla Sümbül Gökdemir'in öncülüğünde geleneksel hale getirilmesi hedeflenen kamp, müzik dinletisiyle başladı. Etkinlik boyunca katılımcılara sucuk ekmek, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Programda sahne alan bayan ritim grubu ile anasınıfı ritim grubunun performansları katılımcılardan büyük beğeni topladı. Çuval yarışı gibi geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlenen öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

Kamp etkinliği, Türk sinemasının usta isimleri Adile Naşit ve Münir Özkul'un rol aldığı film gösterimi ile sona erdi.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Leyla Sümbül Gökdemir, çocuklara okul ortamında farklı bir deneyim sunmayı amaçladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Velilerimizin katılımıyla daha da anlamlı hale gelen bu kampı geleneksel hale getireceğiz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinliği her yıl daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Amacımız öğrencilerimize hem eğlenceli hem de unutulmaz bir gece yaşatmaktı."

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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