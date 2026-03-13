Geleceğin mühendisleri projelerini savunma sanayisi envanterine kazandırmak istiyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nde mühendis adayları, "milli savunma sistemleri" alanında ürettikleri projelerle Türk savunma sanayisine katkıda bulunmak istiyor.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda takım halinde çalışarak uygulama becerilerini artıran öğrencilerin projelerini hayata geçirebilmesine, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmasına destek olmak amacıyla 2022'de kurulan koordinatörlük, mühendis adaylarının teknoloji alanında uzmanlaşmasına da ön ayak oluyor.

Aralarında hava savunmasına yönelik "Kule Silah Sistemi", "Lazer Tabanlı Uydu Parazit Sistemi" ile meskun mahal bölgelerinde kullanılabilecek "Duvar Arkası Görüş Sistemi" gibi projelerini endüstriyel boyuta taşımak isteyen öğrenciler, ürettikleri prototiplerin savunma sanayinin yüksek standartlarına uygun hale getirilmesi için AR-GE çalışmalarını sürdürüyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, koordinatörlük bünyesinde 200'den fazla takımın teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katıldığını söyledi.

Sarıbıyık, bunların ülkede geliştirilen teknolojilere katkı sağladığını belirterek, "Öğrencilerimizin geliştirdiği birtakım teknolojiler artık savunma sanayisinde seri üretime gelecek şekilde kabuller görmeye başladı. Bu da bizleri üniversite olarak mutlu ediyor." dedi.

Üniversitenin uyguladığı 3+1 ve 7+1 eğitim modeliyle birçok firmanın bu öğrencileri değerlendirdiğini dile getiren Sarıbıyık, "Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'ndeki öğrencilerimizin farklı bir özelliği var. Bu öğrenciler, kendi teknolojilerini geliştirmeye çalıştıkları için hem sektörde kolay iş buluyorlar hem de daha kolay iş kuruyorlar." diye konuştu.

Sarıbıyık, koordinatörlük bünyesindeki öğrencilerin kendi şirketlerini ve firmalarını kurduklarını belirterek, yurt dışından yatırım desteği alan öğrenci firmalarının olmasının da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

"Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz"

Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken de Türkiye'de "ilk" kez SUBÜ bünyesinde faaliyete girdiğini belirttiği koordinatörlükte alanında uzman akademisyenlerle birçok farklı teknoloji projesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Çalışmaların Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayan çalışmalar olduğuna işaret eden Telçeken, çalışmaların çıktısını öğrencilerin kariyerlerinde görmeye başladıklarını, birçok öğrencinin yurt içi ve yurt dışında önemli teknoloji firmalarında yönetici olarak çalıştığını anlattı.

Telçeken, öğrencilerden bazılarının ciddi yatırımlar aldığını aktararak, "Teknoloji üretmeye devam ediyorlar. Bunlar sadece sayıdan ibaret değil, her biri geleceğin teknoloji liderlerinin ortaya çıkan hikayeleri." dedi.

Savunma sanayisi ile görüşmelerin sürdüğünü, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerinin olduğunu dile getiren Telçeken, "Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz. Öğrencilerimizin kendi fikir ve projelerini hayata geçirmeleri ve girişime dönüştürmeleri... Sadece istihdam açısından değil, proje fikirlerinin de gelişeceği, yeni firmaların kurulacağı, Milli Teknoloji Hamlesi'ne, milli duygularla yetişecek öğrencilerin olduğu ortam oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Projemizi ülkemizin envanterine kazandırmak istiyoruz"

SUBÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve TULPAR takımının kaptanı Muhammed Furkan Çabuk ise "Kule Silah Sistemi" projelerinin askeri standartlara en yakın biçimde tasarlandığını söyledi.

Askeri standartlarda bir hava savunma sistemine entegre edilebilecek platform görevi görebilecek tasarım geliştirdiklerini anlatan Çabuk, "Sistemimiz direkt savunma sanayisine entegre edecek şekilde tasarlanmaktadır. Hedefimiz ülkemizin yerli ve milli teknolojiyle savunma sanayisine katkı sağlamak. Bu doğrultuda ülkemizin hava savunma sahasını geliştirecek bir teknoloji olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım üyesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Berk Kaya, projenin tasarım ve yapısal analizleri üzerinde çalışmalar yürüttüğünü, ASELSAN ve Otokar'ın tasarımlarını incelediklerini anlattı.

Geliştirdikleri sistemin "dost-düşman" hedef ayrımıyla hedefe kilitlenip isabetli vuruş yaptığını aktaran Kaya, "Sistemimiz tam otonom olarak bu işi yapıyor. İlk hedefimiz kendimizi yarışmalarda göstermek." dedi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve SKY-RAY takımının kaptanı Talha Tosun, "Lazer Tabanlı Uydu Parazit Sistemi" projesi kapsamında geliştirdikleri sistemin, istihbarat ve keşif uydularını yüksek enerjili lazer ile kamera lenslerini etkileyerek "geçici körlük" oluşturduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK'la beraber ilerlettikleri projenin istihbarat uydularının görüntü almasını engellediğine işaret eden Tosun, gelişen teknoloji ile sistemin kullanılır hale geleceğini kaydetti.

Tosun, bu tarz projelerin yürütücüsü olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Projemizi ülkemizin envanterine kazandırmak istiyoruz." dedi.

Aynı takımda yer alan Ercan Özlük de "duvar arkası görüş" sistemleri üzerinde çalıştığını, bu projenin de meskun mahal bölgeleri ve enkaz arama operasyonlarında pozisyon tespitiyle eylem tanımlaması yapılabileceğini belirtti.

Özlük, projelerin savunma sanayi anlamında işlevsel projeler olduğunu ifade ederek, "Fuar ve yarışmalarda bunu çok net hissettik. Projelerin savunma sanayisine katkı sağlayacağını gördük. Bu da bizim motivasyonumuz oldu." diye konuştu.