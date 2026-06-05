Besim Dutlulu ve Cemil Tugay, Gediz Nehri'ndeki kirliliği değerlendirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gediz Nehri'ndeki kirliliğin boyutlarını ortaya koymak amacıyla yürütülen ortak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Besim Dutlulu, Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Gediz Nehri'nde ortak bir izleme çalışması yürüttüklerini söyledi.

Manisa'nın Kula ilçesinden İzmir Körfezi'ne kadar 59 stratejik noktadan her ay düzenli olarak su numuneleri alındığını belirten Dutlulu, numunelerin uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda analiz edildiğini ifade etti.

Elde edilen verilerin Gediz Nehri'ndeki kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyduğunu kaydeden Dutlulu, "Yürüttüğümüz bu ortak çalışmanın sonuçları gizli kirliliğin ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını bilimsel olarak kanıtlıyor. Karşımızdaki kirlilik artık bir tahmin, bir iddia değil, laboratuvar raporlarıyla önümüze konulan acı bir gerçek." dedi.

Dutlulu, Gediz Havzası'nda yaşanan kirliliğin yalnızca belirli bölgeleri değil tüm havzayı etkilediğini belirterek, tarımsal ve endüstriyel kirliliğin önlenmesine yönelik her türlü iŞbirliğine açık olduklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ise Gediz Nehri'nin yalnızca Manisa ve İzmir'i değil, tüm havzayı etkileyen kritik bir ekosistem unsuru olduğunu ifade etti.

Gediz'in İzmir Körfezi'ne döküldüğünü ve körfezdeki kirlilikte önemli rol oynadığını belirten Tugay, "Görünüyor ki hem endüstriyel kaynaklı hem de insan ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan ciddi bir kirlilik söz konusu. Ancak bu sorunların tamamı belediyelerin sorumluluk alanında değil. Bazıları doğrudan bakanlıkların görev alanında bulunuyor." dedi.