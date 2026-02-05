Gebze Ticaret Odası'ndan Gazze'ye 2 TIR dolusu yardım malzemesi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Ticaret Odası tarafından Türk Kızılay koordinasyonunda temin edilen 750 yatak, bin battaniye, 275 bot ve 175 adet monttan oluşan malzeme yüklü 2 TIR, törenle Gazze'ye uğurlandı.

Gebze Ticaret Odası öncülüğünde Gazze'ye 750 yatak, bin battaniye 275 bot ve 175 adet battaniyenin gönderilmesi için tören düzenlendi. Gebze Ticaret Odası Hizmet Binası bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlanan törende, Dilovası Müftüsü Dr. İbrahim Köç tarafından dua edildi.

VALİ AKTAŞ: ZALİMİN KARŞISINDA DURDUKLARINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERMİŞLERDİR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, törende yaptığı konuşmada, bir insanlık hareketi başlattıklarını belirterek, "Yapılan yardımın miktarı ve büyüklüğü oradaki insanlar için önemli ama bizim için de tarafın belli olması açısından çok önemli. Bugün yine Kocaeli halkı, iş adamlarımız, vatandaşlarımız, Kızılay'ımız ve Ticaret Odamız işbirliğiyle mazlumun yanında olduğunu ve zalimin karşısında durduklarını tüm dünyaya göstermişlerdir" dedi.

GTO BAŞKANI ASLANTAŞ: ORTAÇAĞDAN KALMA TAKTİKLERLE BİR MİLLET ABLUKA ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Gebze Ticaret Odası(GTSO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş da Gazze'de yaşananların bölgesel bir sorun olmadığını insanlık tarihinin vicdani bir sorunu olduğunu belirtti. Orta Çağ'dan kalma taktiklerle bir milletin abluka altına alındığını vurgulayan Aslantaş, şöyle konuştu:

"Gebze Ticaret Odası olarak bizler sadece ticari olarak değil insani olarak da yapmamız gereken görevin en iyisini yapma gayretindeyiz. Dünya ne kadar zenginleşirse zenginleşsin insani, değer taşımıyorsa bu zulümden başka bir noktaya taşınmıyor."

Konuşmalar ve yapılan duanın ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bazı yardım malzemelerini elleriyle TIR'lara yükledi. 2 TIR'daki yardım malzemelerinin kara yoluyla Mersin Limanı'na, oradan gemiyle Mısır'a oradan da Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.