Gebze'de Anne ve Kızı Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir apartman dairesinde anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'nin cesetleri bulundu. Vücutlarında kesici alet yaraları tespit edilen anne-kızın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine eve giren ekipler, anne Dursune Bilgili (50) ile kızı Havva Nur Anzerli'yi (5) ölü buldu. Anne ve kızının vücutlarında kesici alet yaraları olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, 3'üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla pencereden daireye girdi. Ekipler, anne Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, anne- kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin, ismi öğrenilemeyen bir erkek çocuğu olduğu ve bu çocukla da aynı evde yaşadığı, ancak çocuğun bir süredir evde bulunmadığı öğrenildi. Polis, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
