Cibaliya'da enkaz arasında toplu düğün: 150 çift umudu yeniden yeşertti

İsrail saldırılarında ağır hasar gören Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan bir düğün salonunda, 150 çift için toplu düğün töreni düzenlendi.

İsrail'in yoğun saldırılarında büyük hasar gördükten sonra kısmen onarılan düğün salonunun enkazında yükselen zılgıtlar, geleneksel şarkılar ve Filistin halk dansı (debke), uzun süredir bombardıman seslerinin hakim olduğu bölgeye savaşın gölgesinde yeniden hayatın izlerini taşıdı.

"Kuzeyin sevinçleri. Enkazdan doğan hayaller" sloganıyla düzenlenen toplu nikah töreninde, sivil toplum kuruluşu Gavs (Ghavth Charity) İnsani Yardım Derneğinin desteğiyle 150 çift dünya evine girdi.

Tören, zorlu insani ve yaşam koşullarına rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler arasında umudu yeniden yeşertmeyi amaçlıyor.

İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerin yakınında gerçekleşen törene, yüzlerce Filistinli katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Geleneksel şarkıların söylendiği bu anlar, Gazze'nin kuzeyinde iki buçuk yılı aşkın süredir özlenen sahneleri yeniden canlandırdı.

Törene katılanlar, bu anlamlı girişimin sosyal bir etkinlik olmanın ötesinde, savaşın izlerini taşımaya devam eden bölgede normalleşme adına atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dünya evine giren genç çiftler ise Gazze Şeridi'ndeki zorlu insani ve ekonomik koşullara rağmen bu özel günün hayatlarında yeni ve umut dolu bir başlangıç olmasını temenni ediyor.

Genç çiftler, Filistin bayrakları ile süslemelerin gölgesinde hatıra fotoğrafları çektirirken, tören alanının çevresindeki yıkıntılar Gazze'nin kuzeyinin maruz kaldığı tahribatın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Dünyaya Gazze'nin hayatı sevdiğini kanıtlıyoruz"

Katılımcılar, sevdiklerini kaybetmelerine, defalarca yerlerinden edilmelerine ve maruz kaldıkları abluka koşullarına rağmen umut yeşertmeye kararlı olduklarını belirtti.

Damatlardan Yahya Ebu Kumsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enkaz ortasında düzenlenen bu toplu nikahın, sosyal bir etkinlik olmanın ötesinde derin mesajlar taşıdığını vurguladı.

Ebu Kumsan, "Gazze'nin kuzeyindeki bombardıman ve yıkıma, ailemizi, sevdiklerimizi ve dostlarımızı kaybetmemize rağmen, dünyaya Gazze'nin yaşamı sevdiğini ve onu yeniden var ettiğini kanıtlıyoruz." dedi.

Kararlı bir tonla konuşan Filistinli damat, "Bugünkü bu tören, topraklarımızda kalacağımızın ve umudu küllerinden yeniden doğuracağımızın bir ahit belgesidir." ifadelerini kullandı.

Savaşta çekirdek ailesinin yanı sıra geniş ailesinden de 200'den fazla kişiyi kaybetmesine rağmen mutlu olmaya kararlı olduğunu belirten Ebu Kumsan, "Bugün, savaşın hüzne boğduğu her eve neşe getirmek için buradayız." diye konuştu.

Hayata tutunma mücadelesi

Cibaliya Kampı ileri gelenlerinden Muhtar Nemir el-Makusi, enkazlar arasında geleneksel bir düğün yapılmasının, Filistinlilerin tüm acılara rağmen hayata bağlılığını gösterdiğini söyledi.

Makusi, "Acılı insanların yüzünü güldüren bu geleneksel Filistin düğünüyle, enkazların arasından herkese hala hayata tutunduğumuzu ve Filistin topraklarında nöbette olduğumuzu kanıtlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Damatlardan birinin annesi Ummu Muaz Ebu Şadi ise uzun süredir sosyal etkinliklerden mahrum kalan bölgede, oğlunun mürüvvetini görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ummu Muaz, "Bu etkinlik, bölge halkına uzun süredir özlemini çektiği duyguları yeniden yaşattı. Gazze'nin de yaşamaya hakkı var." şeklinde konuştu.

"Umut yeniden doğuyor"

Tören organizatörlerinden Tamer Ebu Ulbe, toplu nikahın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yıkımdan en çok etkilenen bölgelerden gelen 150 çifti kapsadığını belirtti.

Ebu Ulbe, "Bugün, işgal güçlerinin yıktığı, halkını sürgün ettiği, bombardıman ve açlığa maruz bıraktığı bölgelerden gelen çiftlerimizin düğününü yapıyoruz. Çiftlerimiz hayata yeniden başlasın, acının kalbinden umut ve neşe devşirsin istiyoruz." dedi.

Tamer Ebu Ulbe, derneğin, ekonomik zorluklar altındaki çiftlere yeni bir hayat kurabilmeleri için maddi destekte bulunduğunu sözlerine ekledi.

Savaşın geride bıraktığı büyük yıkım nedeniyle, Gazze Şeridi genelindeki yerleşim yerlerinde, okullarda, kamu binalarında ve temel altyapı tesislerinde hala devasa boyutta enkaz yığınları bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve uzmanlar, bölgedeki kısıtlı imkanlar ve yetersiz ekipman nedeniyle bu enkazın kaldırılmasının ve altındaki cenazelere ulaşılmasının yıllar alabileceğini belirtiyor.

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda, resmi verilere göre Gazze Şeridi genelinde 73 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yüzde 90'ı yıkıldı.

10 Ekim 2025'teki ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in taahhütlerine uymaması ve sınır kapılarını tam olarak açmaması nedeniyle bölgedeki insani kriz ve barınma sorunu ciddiyetini koruyor.