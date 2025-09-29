Gazze sahilinde çocuklar vicdanımızı taşıyan Sumud filosunu bekliyor

Gazeteci Ersin Çelik, Sumud Filosu'nun misyonunu ve Gazzeli çocuklar için ne ifade ettiğini AA Analiz için kaleme aldı.

***

Gazze'nin yıkık dökük sahil şeridinde denize uzanan minik eller ve umut dolu gözler var. Onların beklediği, sadece gıda ve ilaç yüklü tekneler değil; Sumud Filosu, dünyanın onları unutmadığının, bir yerlerde insanlığın hala yaşadığının ve birilerinin onlar için yollara düştüğünün kanıtıdır. Adını Filistinlilerin direniş ruhundan alan "Sumud (Kararlılık) Filosu", bu bekleyişe somut bir cevap olarak, uluslararası vicdanın ve sarsılmaz bir dayanışmanın sembolü olarak Akdeniz'de yol alıyor. Bu sivil misyon, Gazze'deki yılgınlığa karşı psikolojik bir direnişin fitilini ateşlerken, her bir gönüllüsü, "kahraman olma" amacı gütmeden, Gazze'ye giden bir yolun her zaman var olduğunu gösterme iradesini taşıyor.

Bu girişim, salt bir yardım faaliyeti olmanın çok ötesinde, hem fiziksel hem de sembolik bir köprü işlevi görüyor. İşgal ve soykırım politikaları devam ederken, Sumud Filosu, idealizm ve vicdan temelinde şekillenen yeni bir sivil aktivizm modelini temsil ediyor. Hazırlık sürecinin hiç de kolay olmadığını biliyorum. Filonun karada karşılaştığı sayısız engel ve doğrudan sabotaj girişimi, aslında bu misyonun ne kadar hedefte olduğunu da gösterdi. Ancak Avrupa'daki okullarda toplanan kumanyalardan, dünyanın dört bir yanındaki limanlarda yapılan destek buluşmalarına kadar uzanan o büyük dayanışma ruhu, tüm zorlukları aşmayı başardı. Bu nedenle denize açılmak, yalnızca fiziki bir yolculuk değil, aynı zamanda tüm engellemelere rağmen Gazze'ye ulaşma iradesinin zaferidir.

Sumud Filosu hangi misyonla ilerliyor?

Filo, Gazze'ye ulaşmak için üçlü ve hayati bir strateji izliyor. İlk olarak, 18 yıldır süren gayrihukuki Gazze ablukasını kırmayı hedefliyor. Bu, pasif bir direniş değil, uluslararası hukukun hiçe sayılmasına karşı sivil gücün ortaya koyduğu aktif ve kararlı bir eylemdir. Filo'nun oluşması ve denize açılması, İsrail'in denizden ve karadan uyguladığı ambargonun hem meşru hem de insani olmadığı gerçeğini küresel sahnede bir kez daha sorgulatıyor. İkinci olarak, Filo somut bir insani çözüm sunuyor. Taşıdığı, Gazze için sembolik olsa da gıda ve tıbbi malzemeyle, açlık ve hastalıkla boğuşan bir halka doğrudan nefes olmayı amaçlıyor. Bu yardım, diplomatik kanalların tıkandığı, uluslararası kurumların aciz kaldığı bir ortamda, sivil inisiyatifin nasıl hayat kurtarıcı bir rol oynayabileceğinin canlı kanıtıdır aynı zamanda.

Ve son olarak, içinde bulunduğum teknelerin en temel hedefi 7 Ekim 2023'ten beri devam eden sistematik soykırımı durdurmaktır. Sumud Filosu, "şiddetsizlik silahını" en etkili şekilde kullanarak ve medya gücünü de arkasına alarak tüm dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan vahşete odaklamayı amaçlıyor. Bu, İsrail'in saldırgan politikalarını sürdürmesini zorlaştıran, Batılı hükümetler üzerindeki kamuoyu baskısını artıran ve diplomatik adımlar atılması için bir zemin hazırlayan devasa bir farkındalık eylemidir. Filo, sadece bir "araçtır"; asıl amaç, gemiler Gazze'ye vardığında oluşacak küresel ilgiyle, dünyanın Gazze'ye sadece bakmakla kalmayıp, harekete geçmesini sağlamaktır. Bu misyon, soykırımı durdurmayı hedefleyen en büyük sivil girişimlerden biri olarak şimdiden tarihe geçmiştir.

-Sumud, umut, kararlılık ve insanlık onuruna sahip çıkma iradesi taşıyor

Diğer yandan, bu sivil eylem İsrail'i de karmaşık bir ikilemin içine itiyor. Filo'ya yapılacak sert bir müdahale, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'in elini daha da zayıflatacak ve küresel nefreti körükleyecektir. Filo'ya müdahale etmemek ise, İsrail'in yıllardır "kırılamaz" olarak pazarladığı Gazze ablukasının fiilen delinmesi ve caydırıcılığının sorgulanması anlamına gelecektir. Bu stratejik sıkışmışlık, Filo'nun ne kadar incelikli bir insani hamle olduğunu da gözler önüne seriyor.

Diğer yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı raporlar, Gazze'deki çocukların, özellikle de kuzey bölgelerindekilerin "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya olduğunu sürekli olarak vurguluyor. Haber olmanın ötesine geçemeyen bu raporlar, Gazze'deki çocukların sadece bombardıman ve şiddet nedeniyle değil; aynı zamanda açlık, hastalık ve psikolojik çöküntü gibi birbiriyle bağlantılı ve katmanlı bir krizle karşı karşıya olduğunu ortaya koysa da abluka altındaki kentte yaşanan insani felaketin şiddeti her geçen gün artıyor. Bahsi geçen raporlar, Gazze'ye acil ve engelsiz insani yardım girişi sağlanmazsa kitlesel çocuk ölümlerinin kaçınılmaz olacağı konusunda uluslararası toplumu uyarsa da, yetersiz beslenme kaynaklı ölümlerin endişe verici seviyelere ulaştığı kahredici bir gerçek. Filo yoldayken hayatta olan ve bizleri bekleyen binlerce çocuğun hayati tehlike altında olduğunu bilmek ise bizleri çok ağır bir yükün altında adeta eziyor.

O nedenle Gazze sahilinde bekleyen her çocuk, bu filonun neden yola çıktığının canlı bir anıtıdır. O çocukların denize uzanan bakışları, insanlığa belki de son bir çağrıdır. Sumud Filosu, bu çağrıya verilmiş en onurlu cevaplardan biridir. Taşıdığı yük, sadece tonlarla ölçülemez; gemiler aynı zamanda umudu, kararlılığı ve insanlık onuruna sahip çıkma iradesini de taşıyor. Bu misyon, hedefine ulaştığında, sadece bir ablukayı değil, aynı zamanda küresel vicdanı esir alan kayıtsızlık duvarını da kırmış olacak.

[Ersin Çelik, Gazetecidir.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.