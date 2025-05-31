Gazze'deki Sözde İnsani Yardım Dağıtımı: 17 Ölü, 86 Yaralı

Gazze'de, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım mekanizması nedeniyle şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, 86 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım merkezlerinde şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinli sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bu yardım mekanizması nedeniyle 29 Mayıs'ta 1, 30 Mayıs'ta da 5 kişinin daha öldüğü ve toplam sayının 17'ye yükseldiği, 86 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

İsrail yönetiminin desteklediği ve 27 Mayıs'ta faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevliler, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açmıştı.

Gazze'deki hükümet ise İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.