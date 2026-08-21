Gazze'de Çocuk Kanalı Filistinli Çocukların Sesi Oldu

Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırımından kurtulan çocuklar, yeni yayın hayatına başlayan "Filistin Öncüler (Talai)" adlı çocuk kanalıyla seslerini dünyaya duyurmaya ve geleceğe dair umutlarını canlı tutmaya çalışıyor.

İsrail'in askeri, siyasi ve medya dahil her alanda yok etmeye çalıştığı ve görmezden geldiği Gazze'deki Filistinliler, Ekim 2023'ten bu yana uğradıkları soykırıma ve devam eden abluka ve saldırılara rağmen tüm güçleriyle hayata tutunuyor.

İsrail saldırılarında ailelerini ve sevdiklerini kaybeden, kendileri ise enkaz altından çıkarılan çocuklar, Filistin Öncüler Derneğinin katkılarıyla kurulan çocuk kanalıyla kendi anlatılarını oluşturmayı, ihtiyaçlarını dile getirmeyi ve seslerini dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Kanal, şimdilik sosyal medya platformları üzerinden izleyiciye ulaşıyor

Televizyon ve radyo yayını yapması planlanan "Filistin Öncüler (Talai)" adlı kanal, 20 Ağustos'ta ilk yayınını gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail saldırıları sonrası ayakta kalabilmiş bir binada kısıtlı imkanlarla kurulan stüdyoda hazırlanan programlar şimdilik Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden izleyiciye ulaşıyor.

İlerleyen dönemde uydu yayınına geçerek daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenen kanalın sunucuları da kamera karşısına geçmeden önce 3 ay boyunca eğitim alan çocuklardan oluşuyor.

Minik sunucular, Gazze'deki çocukların yemek ya da su kuyruklarında beklemenin dışında dünyaya seslerini duyurma gibi bir gayeleri olduğunu belirtiyor.

Yıkımın ortasında hayat bulan ilk "çocuk kanalı"

Yönetmen ve Filistin Öncüler Kanalı Müdürü Yusuf Hattab, Filistinli çocukların yaklaşık 3 yıldır devam eden soykırıma ve tüm imkansızlıklara rağmen "hala seslerini çıkarabildiklerini" dile getirdi.

Kanalın minik sunucularına ilişkin Hattab, şunları söyledi.

"Bu çocuklar enkaz altından çıkarıldı, kimi ailelerini kaybetti, kimi uzuvlarını kaybetti. Biz de onları program sunma konusunda eğittik. Bu bir çocuk kanalı ve belki de Filistin genelindeki ilk çocuk kanalı olma özelliği taşıyor."

Stüdyoyu hazırlarken sayısız sorunla karşılaştıklarını belirten Hattab, en büyük sıkıntının elektrik kesintileri olduğunu, bunun için güneş panelleri kullandıklarını ancak onun da yeterli gelmediğini ifade etti.

Hattab, elektriğin, yayının dışında klima gibi aletleri çalıştırmak için de gerekli olduğunu ancak elektrik sıkıntısı nedeniyle bu aletleri çalıştıramadıklarını dile getirdi.

Minik sunucular, "Filistinli çocukların sesi olma" yolunda ilerliyor

Kanalın sunucularından 10 yaşındaki Meys el-Kurd, televizyon ve radyo yayınıyla Gazze'deki çocukların mesajını dünyaya ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Stüdyonun sıcak olmasından ötürü sürekli elindeki sunum kartıyla serinlemeye çalışan küçük Meys, "Dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. Gazze'deki çocukların yeniden ayaklarının üzerinde durduğunu ve her şeye rağmen bir şeyler yaptıklarını görmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"Savaşta mutluluk nedir bilmedik, şimdi mutluluk yine bizimle gelecek"

Bombardımanlar arasında büyüyen küçük bir çocuğun diliyle konuşan Meys, şunları söyledi:

"Savaş, her şey gibi benim de psikolojimi dumura uğrattı. Savaş nedeniyle insanlar sürekli depresyonda ve kaybettikleri insanların üzüntüsünü yaşıyor. Savaşta mutluluk nedir bilmedik ama biz şimdi yeniden sahaya dönüyoruz ve mutluluk da bizimle birlikte gelecek."

"Bu benim ilk yayınımdı, Filistinli çocukların sesini dünyaya ulaştırdım"

Kanalın bir diğer minik sunucusu 14 yaşındaki Ritan es-Salimi ise alanında uzman kişilerden aldıkları eğitimin kendisi için çok verimli geçen bir süreç olduğunu dile getirdi.

Stüdyoyu bu hale getirebilmek için çok çalıştıklarını söyleyen Ritan, "Bu benim ilk yayınımdı ve Filistinli çocukların sesini dünyaya ulaştırdım. Gazze içinden ve dışından, Batı Şeria'dan konuklar aldım. Kanalın açılışıyla ilgili konuştuk." dedi.

Kaynak: AA