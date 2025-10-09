Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

İsrail ile Hamas, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" sözleriyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den ara buluculara teşekkür ediyoruz" dedi.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

İsrail, ateşkese ilişkin ilk açıklamasında ise "Ateşkes hükümet onayıyla başlayacak" ifadelerine yer verdi. İsrail basınındaki haberlerde, Güvenlik Kabinesi'nin yerel saatle 17.00'da toplanacağı belirtildi. Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

Filistinliler, ateşkes anlaşmasına ilişkin haberleri televizyon ve cep telefonundan heyecanla takip etti.

HAMAS: İŞGALCİLERİN ÇEKİLMESİNİ VE ESİR TAKASINI ÖNGÖREN BİR ANLAŞMAYA VARILDI

Hamas da Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı. Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur" sözleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

"HALKIMIZIN FEDAKARLIKLARI BOŞA GİTMEYECEK"

"Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti: "Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."

Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Katar merkezli El Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Han Yunus, Refah ve Gazze Şehri de dahil olmak üzere Gazze'deki tüm yerleşim bölgelerinden askeri olarak çekileceğini söyledi. Hamdan, rehinelerin serbest bırakılması için sahada düzenlemeler yapılması ve Hamas mensupları için daha serbest hareket imkanı sağlanması gerektiğini, dolayısıyla İsrail'in önce geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

"İSRAİL TÜM YERLEŞİM BÖLGELERİNDEN ASKERİ OLARAK ÇEKİLECEK"

GAZZE'DE ATEŞKES SEVİNCİ

Ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından Gazze kentinin kuzeyindeki Ehli Baptist Hastanesi çevresinde toplanan Gazzeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. Filistinliler, tekbir getirip secde ederek sevinçlerini yaşadılar.

200 BİN TON BOMBA KULLANILDI

Öte yandan; İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde aralarında uluslararası yasaklı silahların da bulunduğu 200 bin ton bomba kullandı. Saldırılarda 67 bin 173 Filistinli yaşamını yitirdi.