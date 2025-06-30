Gazipaşa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gazipaşa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Beyobası Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. 30 hektarlık alanda etkili olan yangına 4 helikopter ve 17 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi.

Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi, bazı avokado ve zeytin bahçeleri yangın nedeniyle zarar gördü.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, AA muhabirine, yangının 30 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının yayılmadan 3 saat içerisinde kontrol altına alındığını dile getiren Korkutata, bölgedeki ekiplerin soğutma çalışması yaptığını ifade etti.

Yeşil alanlar siyaha büründü

Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Yangın gözetleme kulesinin çevresinin de yanmasının dikkati çektiği görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi ile zarar gören avokado ve zeytin bahçeleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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