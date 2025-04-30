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Gazipaşa'da Afet Bilinci Panelli Toplantı Düzenlendi

Gazipaşa'da Afet Bilinci Panelli Toplantı Düzenlendi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 'Gazipaşa'da Afet Gerçeği: Bilinçlen, Önlem Al, Güvende Kal' paneli gerçekleştirildi. AFAD Müdürü Necmi Erçin, afetlere karşı hazırlığın önemini vurguladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde afet bilincini artırmak ve olası afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Gazipaşa'da Afet Gerçeği: Bilinçlen, Önlem Al, Güvende Kal" paneli düzenlendi.

Antalya İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Necmi Erçin, Gazipaşa Kültür Merkezi'ndeki panelin açılışında yaptığı konuşmada, afetlere karşı ne kadar hazır olunursa tehlikenin riske dönüşme olasılığının o kadar azaldığını söyledi.

Erçin, Gazipaşa'nın jeolojik durumu ve iklim özellikleri nedeniyle deprem, meteorolojik ve iklimsel afetler, taşkın, sel, kaya düşmesi, heyelan, yangın, endüstriyel kazalar gibi afet ve acil durumlar yönüyle afet riski yüksek bölgeler içerisinde yer aldığını dile getirdi.

Antalya'da geçen sene AFAD'ın müdahil olduğu 1070 olay gerçekleştiğine işaret eden Erçin, "Gazipaşa'yı etkileyen depremler genel olarak Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu'nda gerçekleşmiştir. Bu bölgedeki depremler, Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası altına dalması nedeniyle meydana gelmektedir." dedi.

Afet anında dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Erçin, şunları kaydetti:

"Afet anında sakin olmalı, balkon, asansör ve merdivenden uzak durmalı, sabit bir yerde çök-kapan-tutun hareketlerini uygulamalısınız. Güvenli gördüğünüz bir yerde veya sağlam bir nesnenin yanında veya altında çökün. Özellikle sırtınız pencerelere dönük şekilde kapanıp, başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar koltuk veya oturma grubu gibi büyük ve ağır cisimlere tutunun. Tutan kolunuzun üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözünüzü ve yüzünüzü koruyun."

Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir de afet bilincinin önemine dikkati çekerek, afetlerin yalnızca doğal olaylar değil, aynı zamanda bir hazırlık ve dayanıklılık sınavı olduğunu vurguladı.

Aynı büyüklükte depremin farklı şehirlerde çok farklı sonuçlara yol açabildiğini bildiren Özdemir, "Bunun nedeni doğa değil, hazırlıktaki farklardır. Bu nedenle afet yönetimi yalnızca müdahale değil, önlem alma, riskleri azaltma ve toplumu bilinçlendirme sürecidir." diye konuştu.

Moderatörlüğünü Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu'nun üstlendiği panelde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü birim sorumlusu Ecehan Olucak, AKUT Alanya ekip lideri Doç. Dr. Yaşar Yiğit Kaçmaz ve ilk yardım eğitmeni Mustafa Enes Sarık da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
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