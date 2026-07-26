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Gaziosmanpaşa'da Zabıta ile Esnaf Arasında Kaldırım İşgali Kavgası

Gaziosmanpaşa'da Zabıta ile Esnaf Arasında Kaldırım İşgali Kavgası
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GAZİOSMANPAŞA'da zabıta ekiplerinin kaldırım işgali yaptıkları gerekçesiyle uyardığı esnaflar ile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekipleri tarafları ayırırken, yaşanan arbede çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay, 24 Temmuz Cuma akşamı Karadeniz Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi.

GAZİOSMANPAŞA'da bazı esnaflar ile kaldırım işgali yaptıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran zabıta ekipleri arasında kavga çıktı. Arbede de polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, 24 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan zabıta ekipleri çevredeki bazı esnafları kaldırım işgali yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavga dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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