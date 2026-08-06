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Kargo Aracından Tost Makinesi Çalan Şüpheli Kamerada

Kargo Aracından Tost Makinesi Çalan Şüpheli Kamerada
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GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kargo görevlisinin teslimat sırasında bagajını açık bıraktığı hafif ticari araçtan paket çalarak kaçtı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kargo görevlisinin teslimat sırasında bagajını açık bıraktığı hafif ticari araçtan paket çalarak kaçtı. Şüphelinin içerisinde tost makinesi olduğu öğrenilen kargoyu çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karayolları Mahallesi 617. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kargo dağıtımı yapan Yasin Akarsu, teslimat için aracını bir binanın önüne park ederek bagajı açık bıraktı. Akarsu'nun müşteriye kargo teslim etmek için binaya girmesini fırsat bilen kimliği belirsiz şüpheli, aracın bagajındaki içerisinde tost makinesi bulunan paketi alarak koşarak uzaklaştı. Binada yaşayanların durumu fark edip haber vermesi üzerine aracının yanına dönen Akarsu, şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Bir süre çevrede arama yapan Akarsu, şüpheliyi bulamayınca olay yerine geri döndü. Daha sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Akarsu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kargo görevlisinin binaya girmesini beklediği, daha sonra aracın açık bagajından paketi alarak koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

'PEŞİNDEN KOŞTUM AMA YAKALAYAMADIM

Yaşadıklarını anlatan kargo görevlisi Yasin Akarsu, "Kargolar fazla olduğu için iki sefer yapmak istedim. Bagajı açıp ilk teslimatı yaptım. İkinci kez binaya girdiğim sırada beni takip eden kişi bagajın açık olduğunu görmüş. İçerisinde tost makinesi bulunan paketi alıp bu tarafa doğru kaçıyor. Komşular seslenince durumu fark ettim. Peşinden koştum ama yakalayamadım. Daha sonra kamera görüntülerini aldık. Polise şikayetçi olacağız. İnşallah kargoyu buluruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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