Gaziosmanpaşa'da Fırın Denetimleri Gerçekleşti

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki fırınlarda kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün koordineli olarak gerçekleştirdiği denetim kapsamında ilçedeki fırınlar mercek altına alındı.

9 ekip ve 40 personelin görev aldığı denetimlerde, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına detaylı incelemeler yapıldı.

Fırınlarda satışa sunulan ekmek ve unlu mamullerin gramajları mevzuata uygunluk yönünden ölçülürken, üretim alanlarının hijyen koşulları, ürünlerdeki fiyat etiketleri gibi konularda teftiş gerçekleştirildi.

Kontroller sırasında mevzuat ve yönetmeliğe aykırı durumların tespit edildiği işletmelere cezai işlem uygulanırken, eksikliklerin en kısa sürede telafi edilmesi için takip başlatıldı.