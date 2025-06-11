Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara görevden alındı.

3 İSMİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı'nın kararı sonrası belediyelerde başkan vekili seçimi yapıldı. Belediye meclis üyeliğinde Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Ak Parti'nin başkan vekili adayı Eray Karadeniz ve CHP'nin adayı Murat Topaloğlu yarıştı. 3 tur süren seçimde başkan vekilliği görevine Ak Parti'nin adayı Eray Karadeniz seçildi. Son turda Eray Karadeniz 21 oy alırken Murat Topaloğlu 16 oy aldı. Böylece CHP yönetimindeki Gaziosmanpaşa Belediyesi, AK Parti yönetimine geçmiş oldu.

2 İLÇEDE DAHA BAŞKAN VEKİLLERİ SEÇİLDİ

Bugün seçim yapılan diğer 2 ilçede ise CHP adayları başkan vekili seçildi. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can oldu.

ERAY KARADENİZ KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da doğan Eray Karadeniz İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Siyasi kariyerine gençlik kollarında başlayan Karadeniz, 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanlığı ve İBB Gençlik Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. 2009-2018 döneminde ise AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz'un siyasi danışmanlığını üstlendi. 2023 seçimlerinde Gaziosmanpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi Program Sorumlusu olarak görev aldı.

Avrupa Birliği destekli gençlik projelerinde de aktif rol alan Karadeniz, "Sesimi Duyan Var mı?" (2012) ve "Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal" (2013-2014) projelerinde yasal temsilci ve grup lideri olarak yer aldı.