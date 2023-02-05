Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Gaziantep'te gece boyunca yağan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Vatandaş ve sürücüler karla kaplı yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Karla mücadele ekipleri ise ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede gece geç saatlere kadar kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı.

Kar küreme, yol açma, tuzlama ve kumlama çalışmalarını sürdüren ekipler, yolda kalan ambulans ve vatandaşların güvenli şekilde gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağladı.

Malatya

Malatya'da aralıklarla etkili olan kar nedeniyle araçlar trafikte kontrollü ilerledi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ise il merkezi ile kırsalda kar küreme ve temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş ve ilçelerinde, aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için çalışma yürütüyor.

Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, polis ve jandarma ekipleri de yağış nedeniyle şehrin giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler ile caddelerde tedbir aldı.

Karayolları ekipleri de şehirler arası yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalar sürdürüyor.

Kilis

Kilis'te, kar yağışı ve sis özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için 24 araç ve 30 personelle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme çalışması yürütüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü.

Belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.