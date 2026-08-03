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Güneydoğu'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor

Güneydoğu'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar parklarda, gölgelik alanlarda ve çeşmelerde serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 48 dereceye ulaştı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının 38 derece civarında seyrettiği Gaziantep'te cadde ve sokaklarda sakinlik olduğu görüldü.

Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki Kavaklık Parkı'nda bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda oturarak serinlemeyi tercih etti.

Parkta bisiklet süren çocuklar ile bazı gençler ise çimlerin sulanması için açılan fıskiyelerin altında ıslanarak serinledi.

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyenler parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların daha serin bir ortamda alışveriş yapabilmesi için vantilatörler çalıştırılıyor.

Bazı çocukların ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştığı görüldü.

Kilis

Kilis'te hava sıcaklığı 37 derece ölçülürken vatandaşlar serinlemek için havuzları, parkları ve gölgelik alanları tercih etti.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin işlek noktalarında sakinlik yaşandı.

Bazı vatandaşların ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştığı görüldü.

Malatya

Malatya'da sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezindeki Kışla ve İnönü caddeleri ile İnönü Kapalı Çarşısı çevresinde insan yoğunluğu azalırken, bazı vatandaşlar bina gölgelerinde bekleyerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sıcak hava nedeniyle Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı, Necmeddin Erbakan Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yoğunluğun düştüğü görüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda, kapalı çarşılarda ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kent merkezindeki termometreler 38 dereceyi gösterdi.

Kaynak: AA
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