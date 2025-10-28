Haberler

Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

Güncelleme:
Gaziantep, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra anıt defterini imzalayan Vali Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Malatya

Malatya'daki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Yavuz, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Darende

Darende ilçesinde ise protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla "Ecdadın İzinde 102'inci Yıl Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi önünde yürüyüşe başlayan protokol üyeleri ve öğrenciler, Zengibar Kalesi'ne kadar yürüdü.

Burada dua edilmesinin ardından yürüyüş sona erdi.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Bozaslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 107. yıl dönümünün de kutlandığı törene, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurumların yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Vali Şıldak ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Piyade İkmal Albay Mustafa Kürşat Doğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
