Acemi Kasapların Kurban Bayramı Hazin Sonu

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te kurban kesmeye çalışırken yaralanan onlarca kişi hastanelik oldu. Şanlıurfa'da 232, Kilis'te 28, Malatya'da 24, Kahramanmaraş'ta 44 yaralı tedavi gördü; çoğu taburcu edilirken, Urfa'da 13 kişinin tedavisi sürüyor.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelik oldu.

Gaziantep'te kurban kesimi sırasında yaralananlar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne gelen Hatice Durnaoğlu, kurbanın asılı olduğu ipin kopmasıyla bıçağın eline değmesiyle yaralandığını belirterek, 3 dikiş atıldığını söyledi.

Malatya

Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 24 kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Acemi kasaplar, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Kilis

Kilis'te kurban kesmeye çalışırken yaralanan 28 kişi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Elinden yaralanan Mustafa Hayta, "Kurbanı keserken koyun kafasını çarpınca bıçak elime değdi ve kesildi." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 232 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Acemi kasaplar, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Yarası derin olan 13 kasabın tedavisi ise sürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kurban kesimi sırasında yaralanan 44 kişi, sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralılar, daha sonra taburcu edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
