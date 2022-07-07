Gaziantep Valisi Gül'ün doktor Ekrem Karakaya cinayeti sonrası yaptığı paylaşım tartışma yarattı - Haberler

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Gaziantep Valisi Gül'ün doktor Ekrem Karakaya cinayeti sonrası yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Gaziantep Valisi Davut Gül'ün, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü silahlı saldırı sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı, Vali Gül'ün attığı tweet'te kullandığı "Bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" ifadesine tepki gösterdi.

Konya'da, Şehir Hastanesi'nde annesini 1 ay önce kalp krizinden kaybeden Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı görev başında silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, ardından aynı silahla intihar etti.

Sağlık çalışanlarının da Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldığı olayla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül'den tartışma yaratan bir yorum geldi. Vali Gül, doktor Ekrem Karakaya cinayetinin 'sağlıkta şiddet' sayılamayacağını belirtti.

Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" dedi.

Gaziantep Valisi Gül'ün doktor Ekrem Karakaya cinayeti sonrası yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Gaziantep Valisi Gül'ün paylaşımında kullandığı "Bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" ifadesi sosyal medyayı karıştırdı. İşte kullanıcıların yaptıkları yorumlardan bazıları;

Gaziantep Valisi Gül'ün doktor Ekrem Karakaya cinayeti sonrası yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Gaziantep Valisi Gül'ün doktor Ekrem Karakaya cinayeti sonrası yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Gaziantep Valisi Gül'ün doktor Ekrem Karakaya cinayeti sonrası yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Gaziantep Valisi Gül'ün doktor Ekrem Karakaya cinayeti sonrası yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Gaziantep Valiliği Ekrem Karakaya Davut Gül Konya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Şükrü Çiçek:

Valiye Katılıyorum Bu Olay Şahsi Bir Olay

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Hakan Arslanoglu:

Doktorada Askerede Polisede uzanan eller kırılsın ama iş bırakmada ne oluyor. iş bırakma sonucu da o kadar hasta insan mağdur mu olsun. ya bu mağduriyetten ölenler olursa bu hak mıdır. yapmayın sağlık çalışanları. Polis ölünce Polisler iş bırakma kararı alıyor mu..

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Furkan Öztürk Öztürk:

Doktorlar da kusura bakmasınlar çok haklı da değiller. Vatandaşa insan gibi davransınlar sanki silah zoruyla iş yapıyorlar.. Tabi öldürmekte doğru değil, o da ayrı konu..

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