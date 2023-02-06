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Gaziantep'teki deprem anı kamerada! 2 dakikaya yakın böyle sallandılar

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Gaziantep'te deprem anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Depreme uykularında yakalananlar panik ve korku içerisinde sokaklara kaçışırken, birçok ilde binalar yıkıldı. Ekipler, enkaz bölgelerine giderek arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Gaziantep'te deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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Gaziantep Güncel Haberler

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