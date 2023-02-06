Gaziantep'teki deprem anı kamerada! 2 dakikaya yakın böyle sallandılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Gaziantep'te deprem anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.