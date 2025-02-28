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Gaziantep'te yakıt tankeri patladı! 2 ölü, 3 yaralı

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Gaziantep'te Nizip Sanayi Sitesi'nde tamiratı yapılan yakıt tankeri bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de bir tanker imalathanesinde, bakım için tamirciye gelen yakıt tankeri çalışma esnasında bir anda patladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamada Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (17) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis patlamayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı! 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı! 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı! 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı! 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı! 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: AA, İHA

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı! 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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