Gaziantep'te yakıt tankeri patladı! 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de bir tanker imalathanesinde, bakım için tamirciye gelen yakıt tankeri çalışma esnasında bir anda patladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamada Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (17) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis patlamayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA, İHA