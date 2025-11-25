Haberler

Gaziantep'te Tütün Denetimi Yapıldı

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, Gaziantep'te Kahramanmaraş ve Kilis'ten gelen ekiplerle ortak tütün denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kapalı alanlarda tütün kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı ve halk sağlığının korunmasına yönelik önlemler alındı.

Sağlık Bakanlığının iller arası çapraz denetim uygulaması kapsamında Gaziantep'te, Kahramanmaraş ve Kilis'ten gelen ekiplerinde katılımıyla ortak tütün denetimi yapıldı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin'in de katılımıyla Kahramanmaraş ve Kilis'ten gelen İl Tütün Kontrol Birimi ekipleri birlikte denetim yapıldı.

Saha incelemeleri sırasında işletme sahipleri ve vatandaşlara, kapalı alanlarda tütün kullanımının yasak olduğunu, pasif etkilenimin ciddi solunum ve kalp-damar hastalıklarına yol açtığını hatırlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beytullah Şahin, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Şahin, sahada yapılan denetimlerde hem işletmelere hem de vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Tespit ettiğimiz ihlallerle ilgili yasal süreci işletiyoruz. Bu denetimler, halk sağlığının korunmasına yönelik önemli bir önleyici tedbir olarak yürütülmektedir. Daha sağlıklı ve temiz bir Gaziantep için denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

