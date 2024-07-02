Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı
Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın kız çocuğunu taciz etmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylar Gaziantep'te de tansiyonu yükseltti. Ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait iş yerleri ve araçlara zarar verdi.
Gaziantep'in çeşitli mahallelerinde toplanan gruplar, Suriyeli mülteciler aleyhine sloganlar atarak, yürüyüş yaptı. Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verilirken, polis olaylara müdahale ederek büyümesini engelledi.
ART ARDA YAŞANAN OLAYLAR ŞEHRİ KARIŞTIRDI
Dün akşam saatlerinde Kayseri'de Suriye uyruklu kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylara Gaziantep'te vatandaşlar tepki gösterdi.
İŞ YERLERİ VE ARAÇLARA ZARAR VERDİLER
Ellerinde Türk bayrakları ile sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Kentin çeşitli noktalarında zırhlı araçlar ile güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de taşkınlık çıkarmaya çıkaran gurupları ikna etmeye çalıştı. Küçük çapta yaşanan olaylar, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.