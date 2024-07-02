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Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın kız çocuğunu taciz etmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylar Gaziantep'te de tansiyonu yükseltti. Ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait iş yerleri ve araçlara zarar verdi.

Gaziantep'in çeşitli mahallelerinde toplanan gruplar, Suriyeli mülteciler aleyhine sloganlar atarak, yürüyüş yaptı. Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verilirken, polis olaylara müdahale ederek büyümesini engelledi.

ART ARDA YAŞANAN OLAYLAR ŞEHRİ KARIŞTIRDI

Dün akşam saatlerinde Kayseri'de Suriye uyruklu kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylara Gaziantep'te vatandaşlar tepki gösterdi.

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

İŞ YERLERİ VE ARAÇLARA ZARAR VERDİLER

Ellerinde Türk bayrakları ile sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Kentin çeşitli noktalarında zırhlı araçlar ile güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de taşkınlık çıkarmaya çıkaran gurupları ikna etmeye çalıştı. Küçük çapta yaşanan olaylar, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Kayseri Suriye Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Demiryürek:

Halk istemiyor halkı dinleyen yok 15 temmuzda sokağa çıkana görevini yaptı şimdi çıkınca provakatörlük diyorlar ya bi kerede halkı, dinleyin

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Tamirci Usta:

Kafa basmıyor deilmi amaç iç savaş birileri dürmeye bastı anlamıyormusun sakın olmak lazım

yanıt45
yanıt87
Abdulbaki null:

Ülkede bir şey deneniyor.

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yanıtYanıtla
Yusuf KİLİNC:

Bende gitmesini istiyorum ama bunun yolu bu değil bu böyle devam ederse ülkeye fayda değil daha fazla zarar verir.

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yanıtYanıtla
osman kara kara:

Başka yolu kalmadı halk yıllardır göçmen istemiyoruz diye bas bas bağarıyor dinleyen yok.

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Abdulkadir Y:

Valla halkı dinleyen yok hala mülteci geliyor

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Ben bilmemm:

Bir resmi yetkilide çıkıp demiyor ki " hepsini geri göndereceğiz" . Yıllardır halkı dinleyen yok. Halk istemiyorum dedikçe mülteci alındı... Film başlıyor.

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simit bekleyen martı:

olacağı buydu zaten biz birbirimize katlanamıyoruz yeri geliyor. mültecilere daha fazla dayanmak zor bu şekil rahat durmazlarsa

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Ahmet AKGÜL:

Birazcık stratejik olalım, o nasıl tepkiki, ülkeyi iç savaş riskine sokacak!! kendi ayağımıza sıkmayalım. adam gibi tepki verelim. terör estirmeden

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