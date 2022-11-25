Gaziantep'te liseli öğrencilere verilen yemekler mide bulandırdı! CİMER'e şikayet yağdırdılar

Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrenciler, kahvaltıda sadece ekmek, peynir ve domates verildiğini, yemeklerin kurtlu ve koktuğunu, ürünlerin de son kullanma tarihinin geçtiğini söyleyerek CİMER'e şikayette bulundu. Konuyu sosyal medyada gündeme getiren CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan yemeklerin fotosunu paylaşarak, "Bu ülkenin geleceği olan gençlere reva gördüğünüz muamele bu mu?" sözleriyle tepki gösterdi.

Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerin yemek isyanı gündem oldu. Öğrenciler kahvaltıda kendilerine sadece 3 günlük ekmek, domates ve peynir verildiğini belirtirken sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

YEMEKLER KURTLU

Ürünlerin tarihinin geçtiğini, yemeklerin kurtlu olduğunu söyleyen öğrenciler CİMER'e başvurdu. Konuyu CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan gündeme getirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kalkan, öğrencilere verilen yemeklerin fotoğrafını paylaştı.

"GENÇLERE REVA GÖRDÜĞÜNÜZ MUAMELE BU MU"

Kalkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Burası Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyonu. Kahvaltı menüsü ekmek, bir üçgen peynir ve domates. Etüt arası verilen yiyeceklerin tarihi geçmiş. Yemeklerden şikayetler var. Bu ülkenin geleceği olan gençlere reva gördüğünüz muamele bu mu?"