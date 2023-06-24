Gaziantep'te Korkunç Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'te, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzeyşehir mevkisi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 ANC 208 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 CIN 60 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden çıkarılırken, sağlık görevlileri de müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taha Kaçar ve Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ebru Sat'ın ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Tedaviye alınan Ebru Sat'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.