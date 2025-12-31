Gaziantep Valisi Çeber: 278 kırsal mahalle yolu kapalı

GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, kar yağışı nedeniyle 278 mahalle yolunun trafiğe kapalı olduğunu ve ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda TIR'ların makaslama yapması nedeniyle kuyruklar oluştuğunu ve şu anda yolun açıldığını söyledi.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar yaşandı. Kent, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, il genelinde okullar tatil edildi. Yetkililer, vatandaşları özel araçları ile zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarırken, Gaziantep Havalimanı da uçuşlara kapatıldı. Şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri yaşamın olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışması başlattı. Ana arterler olmak üzere mahalle yolları, kaldırımlar ve yaya geçitlerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ederken, kar küreme ve tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve kurum müdürleri ile Valilikte kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) karla mücadele çalışmalarını takip etti. Vali Kemal Çeber, çalışmaları anlatarak, "Uzun süredir beklediğimiz kar yağdı. Genel anlamda çok sevinçliyiz. Yağışlara 7 aydır hasrettik. Her yağış bizim yönetmemiz gereken bir süreç haline de geliyor. Meteorolojik uyarılarımızı da dün yapmıştık. Eğitim öğretime 1 gün ara verdik. Bunun çalışmasını birkaç gündür devam ettiriyoruz. Olay tahminlerimiz doğrultusunda gelişiyor. Genel anlamda şehir merkezinde 15 santim civarında, yüksek kesimlerde ise 25 santim civarında kar var. Aldığımız tedbirler genel hayatın olumsuz etkilenmesini engelledi diyebiliriz. Ana arterlerimizin tamamı trafiğe açık. Sokaklarda da çalışmalar devam ediyor. Belediyelerimiz yolları açmakla görevli olan şehirlerde yaklaşık 1000'in üzerinde personel ve 500 civarında araçla müdahale ediyorlar" dedi.

'TESİSLERDE MİSAFİR EDİYORUZ'

Vali Çeber, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda TIR'ların makas kırmasından dolayı kuyruklar oluştuğunu ve şu anda yolun açıldığını belirterek, "739 kırsal mahallemiz var köylerden dönen. Onlardan 278'inde şu anda trafiğe kapalı. Çok hızlı şekilde açılıyor. Yağış da şiddetiyle devam ediyor. Otoyolumuzda durum kontrolümüz altında. Otobanda Karayolları ekiplerimiz faaliyette. Nurdağı civarında 2-3 kez TIR'ların makaslama olayından tıkanmalar oldu. Bazı yerlerde yağıştan dolayı biraz kuyruklar oluştu. Oralarda AFAD ve KIZILAY ekiplerimiz konuşlandırılmıştı. Sıcak çorbadan diğer ikramlara kadar yolda kalanlara ikramlar oldu. Şu anda açılmış durumda. Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Büyük tonajlı araçlar şehir içine alınmıyor. Otobanda da çok acil işi olmayanları tesislerde bir süre misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAVALİMANI TRAFİĞİNİ AKŞAMA KADAR UZATABİLİRİZ'

Vali Çeber, saat 12.00'a kadar Gaziantep Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu belirterek, "Havalimanımızda 12'ye kadar tüm trafik durduruldu. Yağış yoğun devam ediyordu. Şu an itibarıyla hem hava yolu firmalarıyla hem bizim muhatap olduğumuz alanlarla da irtibatlı olarak yeniden durum gözden geçiriliyor. 12 süresini belki akşam saatlerine kadar uzatabilme imkanımız var. Verileri toparlıyoruz. Şu ana kadar 13 sefer iptal edildi" diye konuştu.

'HER İHBARI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Vali Çeber, tüm birimlerin görev başında olduğunu ve her ihbarı değerlendirdiklerini belirterek hem GAMER'den hem sahada olabilecek gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti. Vali Çeber, "Emniyet, jandarma, AFAD, KIZILAY, tüm belediye ekipleri yoğun şekilde görevlerinin başında. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Kar yağışının da aralıklarla zaman zaman şiddetli, zaman zaman durağan şekilde yarın akşama sularına kadar devamını bekliyoruz. Bulunduğumuz noktadan şehrin her tarafını kırsalda köylere kadar kontrol etme şansımız var. Biz de buradan ilgili arkadaşlarla zaman zaman sahaya çıkarak zaman zaman da buradan süreci yönetmeye gayret ediyoruz. Gelen her ihbarı değerlendiriyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da vatandaşlarımıza yönelik uyarılarımızı yapıyoruz. Kuryeleri çok çalıştıran firmalarla da görüştük, onlar şunu rica etti. Yasaklama istemediler. 'Biz zaten dikkat edeceğiz, çıkmamız gereken saatlerde çıkmayacağız' dediler. Şu ana kadar bir sorun gelmedi. Bugün itibarıyla yılbaşı. İnsanların da beklentileri var. Onlarla da tedbirleri yoğunlaştırarak yasaklama olmadan süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.